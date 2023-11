Les deals du Black Friday 2023 sont sur Shadow PC

Jusqu’à 90 % de réduction sur le premier mois sur les offres Shadow PC Boost et Essential ! SHADOW, pionnier du PC dans le cloud pour les joueurs comme pour les professionnels, partage de superbes offres pour le Black Friday.

Le PC cloud le plus abordable du marché devient encore plus abordable

Il y a quelques semaines, SHADOW annonçait Shadow PC Essentia. Ce PC dans le cloud est le moins cher du marché et donne accès à un PC Windows sécurisé et disponible partout, depuis n’importe quel appareil. Idéale pour des usages bureautiques, cette offre est surtout pensée pour les professionnels.

Du 23 au 26 novembre, tous les nouveaux abonnés à Shadow PC Essential peuvent bénéficier d’une incroyable réduction de 90 %. Le premier mois d’abonnement passe de 9,99€ à 0,99€. Plus d’informations disponibles sur la page dédiée.

Un Black Friday boosté avec l’offre gaming à -33 %

SHADOW reste fidèle à ses origines, le gaming ! Via son offre dédiée, SHADOW offre plus que du cloud gaming : un PC complet dans le cloud compatible avec le plus grand choix de jeux. C’est la plateforme idéale pour tester toutes les nouveautés de la fin d’année.

A l’occasion du Black Friday, l’offre Shadow PC Boost bénéficie aussi d’une remise. Du 23 au 26 novembre, tous les nouveaux abonnés à la configuration Shadow PC Boost bénéficieront d’une réduction de 33 %. Le premier mois d’abonnement passe de 29,99€ à 19,99€ seulement. Plus d’informations disponibles sur la page dédiée.

Les deux offres comprennent une réduction sur le premier mois et sont sans engagement.

Expérimenter les PC gaming dans le cloud !

Expérience de jeu fluide partout

Les PC Gaming dans le Cloud offrent une expérience de jeu sans compromis, accessible de n’importe où. Plus besoin de s’encombrer d’une configuration haut de gamme, car le rendu graphique et les performances sont gérés à distance. Que vous soyez en déplacement, chez un ami ou dans le confort de votre maison, votre expérience de jeu reste constante, avec un accès instantané à une bibliothèque de jeux diversifiée.

Flexibilité et économie d’espace

En optant pour un PC Gaming dans le Cloud, vous éliminez le besoin d’investir dans un matériel coûteux et encombrant. La flexibilité est la clé : jouez sur des appareils variés sans sacrifier la qualité. Cela permet une économie d’espace significative, libérant des ressources physiques tout en offrant une expérience gaming immersive à la demande.