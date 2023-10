Overwatch 2 Saison 7 : Rise of Darkness

La saison 7 d’Overwatch 2, intitulée Rise of Darkness, débutera le 10 octobre. Elle promet une expérience passionnante et festive pour les joueurs. L’annonce officielle de cette saison spéciale a été faite sur X/Twitter. Une vidéo intrigante a révélé un aperçu des festivités à venir.

Une célébration d’Halloween dans l’univers d’Overwatch 2

Dans ce teaser, la carte du monde de Blizzard a été métamorphosée. Cela s’aligne avec l’événement PvE annuel d’Halloween, la Revanche de Junkenstein.

Une rapide observation de la vidéo laisse entrevoir un skin Moira mettant en vedette Lilith, l’antagoniste principale de Diablo IV. Ce crossover inattendu avec Overwatch 2 suscite la curiosité des fans des deux franchises, promettant des surprises fascinantes.

Des découvertes fuitées : De nouveaux skins et des contenus excitants

Bien que la vidéo soit concise, des fuites sur Reddit ont dévoilé d’autres éléments intrigants. Parmi eux, des skins d’Halloween pour Widowmaker et Echo, ainsi qu’un nouveau skin Mythique pour Hanzo. En somme, les joueurs peuvent s’attendre à une pléthore de nouveaux visuels et de contenus palpitants sur Overwatch 2 Saison 7.

Samoa : une nouvelle carte captivante

Outre la saison 7 d’ Overwatch 2, les développeurs ont présenté Samoa, la toute dernière carte, lors de la finale de l’Overwatch League.

Samoa est une carte de contrôle immersive comportant une plage, un centre-ville animé et des points volcaniques. Cette arène inédite promet des affrontements intenses et stratégiques.

La convergence d’univers : Lilith dans d’autres propriétés d’Activision Blizzard

Il est remarquable de noter que Lilith, l’énigmatique antagoniste de Diablo, fait son apparition dans d’autres univers d’Activision Blizzard. Dans l’événement The Haunting de Call of Duty : Modern Warfare 2 et Warzone 2.0, les joueurs peuvent acquérir des packs thématiques Diablo.

Ces packs leur permettent d’incarner Lilith ainsi que les opérateurs Inarius. Cette fusion d’univers apporte une dimension unique à l’expérience des joueurs.

Un crossover épique : Overwatch et Diablo IV

En somme, la saison 7 d’Overwatch 2 s’annonce comme une aventure envoûtante. Elle fusionne l’univers d’Halloween avec l’intrigue épique de Diablo IV. Les joueurs peuvent se préparer à relever des défis inédits.

Aussi, ils peuvent découvrir des skins créatifs et plonger dans une atmosphère festive à ne pas manquer. Ce crossover entre deux des franchises les plus chères de Blizzard promet un moment inoubliable pour les joueurs du monde entier.