Outer Banks : Plus que 80 jours avant la saison 4 ! Voici tout ce qu’il faut savoir

Après le succès rencontré par les trois premières saisons d'Outer Banks, riches en rebondissements et en péripéties, les Pogues seront de retour en 2024 pour une quatrième salve d'épisodes. La saison 4 marquera cependant un tournant significatif dans la série, avec de nombreux changements apportés à l'intrigue et au cadre général. Les scénaristes ont, en fait, choisi d'opérer un véritable renouvellement afin d'insuffler un vent de fraîcheur à leur histoire et d'explorer de nouvelles pistes pour ces personnages désormais bien installés.

Le repos des guerriers

On les croyait cuits après leurs épiques aventures à la recherche du légendaire trésor d'El Dorado. Que nenni ! Les showrunners ont profité de la saison 3 pour marquer un changement majeur dans la vie de nos héros préférés. Lors de la scène finale, un saut dans le temps de 18 mois a propulsé les Pogues dans une nouvelle ère, celle de l'âge adulte.

Finies les salles de classe, les combines à la petite semaine et les amourettes de vacances ! Le trésor d'El Dorado a scellé leur destin : nos jeunes héros ont gagné leurs galons d'aventuriers. Portés aux nues pour leur incroyable découverte, les voilà propulsés sur le devant de la scène. Après tant de péripéties, chacun profite enfin de jours de quiétude bien méritée. Mais le répit sera de courte durée…

Car une nouvelle quête, plus folle et mystérieuse encore, les attend déjà ! Cette fois, dans la saison 4 d'Outer Banks, direction les mystères entourant le légendaire Barbe Noire, l'un des pirates les plus célèbres et craints de l'histoire. Son trésor fabuleux aurait en effet survécu aux affres du temps.

Un nouveau défi de taille pour ces ados désormais dans la peau de jeunes adultes aguerris ! Ils n'auront d'autre choix que de prendre la mer (ou la route ?) pour mettre la main sur ce butin enveloppé de tous les secrets. De l'or, des bijoux, du rhum peut-être ? Quoi qu'il en soit, une sacrée motivation pour remettre le pied à l'étrier !

Les compagnons de route

Qui pour incarner les Pogues dans ces nouvelles péripéties ? Les inséparables Chase Stokes (John B), Madelyn Cline (Sarah), Madison Bailey (Kiara), Jonathan Daviss (Pope), Rudy Pankow (JJ), Carlacia Grant (Cleo), Austin North (Topper) et Drew Starkey (Rafe) répondront évidemment présents !

Du moins, c'est ce que laissent entendre les premières indiscrétions. Car deux visages pourraient bien manquer à l'appel. En fait, les décès tragiques de Ward et Routledge (Charles Esten et Charles Halford) au terme de la saison 3 pourraient définitivement tirer un trait sur leur présence au générique.

Pas de quoi doucher la motivation des troupes pour autant ! Cette nouvelle intrigue rimera avec renouveau total, selon les dires de Madison Bailey. « Il ne faut pas l'interpréter comme la fin d'une époque, mais plutôt comme un nouveau chapitre. Une renaissance en quelque sorte, où tout sera possible !«

Tourner la page

Ainsi, tout sera réellement différent cette fois. À commencer par le cadre de cette chasse au trésor de haute volée. Exit Charleston et sa région pour cette saison 4 d'Outer Banks ! Le tournage s'est en effet exporté du côté de Wilmington, en Caroline du Nord, avant de finalement revenir aux sources.

« Nous avons considéré les trois premières saisons comme une trilogie à part entière. Il nous fallait vraiment tourner la page pour bien marquer la séparation », détaille Josh Pate, l'un des showrunners, au site Tudum. « Cette quatrième salve démarrera ainsi une nouvelle forme de trilogie, avec ses propres codes : nouveaux méchants, nouvelle quête, nouveau cadre de vie… »

Des paysages inédits à l'écran, mais aussi des procédés narratifs renouvelés si l'on en croit Pate : « De nombreux flashbacks viendront compléter cette ellipse de 18 mois pour tout relier et donner de la profondeur à cette relance. » Un parti pris essentiel pour ne pas perdre le liant avec les événements précédents.

Suivre de nouvelles trajectoires

Ces changements viendront clore un cycle tumultueux pour les Pogues et leurs jeunes interprètes. Si Chase Stokes a confié à People attendre des personnages « une forme de doute » au sortir de leurs récentes épreuves.

« Quand vous perdez des êtres chers, le vide ressenti vous frappe sans prévenir. John B et Sarah devront faire face à ce traumatisme », a ainsi expliqué la star. « Leur situation va les forcer à tout remettre en question : leur position, leurs priorités, la valeur même de leur quête initiale. Avec le recul, en changeraient-ils le cours ? »

Des interrogations légitimes quand on connaît le lourd tribut payé ces derniers mois, avec notamment les morts tragiques de Ward et Routledge. Un deuil à affronter pour Rafe, le fils de Ward, qui pourrait d'ailleurs emprunter une toute nouvelle trajectoire selon Drew Starkey, celui qui l'incarne : « Il a déjà choisi son indépendance. Reste à savoir s'il l'assumera ou réagira avec agressivité.«

Continuer coûte que coûte

Cette vague de changements, les scénaristes l'avaient en fait déjà programmée depuis un moment. Josh Pate et Shannon Burke ont ainsi admis avoir une vision à très long terme pour Outer Banks. « Nous connaissons la forme que prendra la conclusion depuis le début, ont-ils lâché. Il reste juste à voir combien de temps il nous faudra pour y arriver !«

De quoi rassurer les fans sur la pérennité de leur programme chéri ! Car, si Netflix doit encore officialiser la commande de saisons supplémentaires, cela ne fait aucun doute : les Pogues ont encore de belles années devant eux pour chavirer plus d'un cœur !

Et ce renouveau incarné par la saison 4 d'Outer Banks n'en serait que la première marche pour propulser la franchise vers de nouveaux sommets. Entre adrénaline et renouvellement permanent, nos chasseurs de trésor ne sont pas prêts de raccrocher les amarres ! Pourvu que l'aventure ne les use pas avant…

