Or, argent… Tous les métaux précieux que la batterie de votre voiture électrique contient !

Quels sont ces métaux précieux qui se trouvent dans la batterie de la voiture électrique ? Vous n’allez pas en croire vos oreilles avec ces explications !

Les voitures modernes sont de véritables concentrés de technologie, contenant une multitude de composants et de matériaux. Parmi ces matériaux se trouvent des métaux précieux, souvent méconnus du grand public. C’est pour cette raison que nous avons décidé de vous énumérer ces métaux précieux présents dans nos voitures et découvrir leur importance tout comme leur utilisation. Alors, prêt à vous prendre plein les yeux avec ces métaux étincelants ? Poursuivez la lecture !

La liste des métaux précieux dans une voiture électrique

Le platine

Le platine est l’un des métaux précieux les plus couramment utilisés dans les voitures électriques. Il est principalement utilisé dans les systèmes de catalyseurs pour réduire les émissions nocives des gaz d’échappement. Son rôle essentiel dans la purification des gaz fait du platine un élément clé pour respecter les normes environnementales.

Le cobalt

C’est le métal le plus cher utilisé dans les batteries, mais aussi le plus lourd. Le cobalt a un potentiel électrochimique très élevé et est un métal mou résistant à la chaleur et à la corrosion. Il est donc idéal pour les batteries de voitures électriques.

Le palladium

Un de ces autres métaux précieux dans une voiture électrique est le palladium. Il utilisé dans les catalyseurs automobiles, en particulier dans les voitures essence. Il permet de convertir les gaz polluants en composés moins nocifs. Le palladium est également présent dans les convertisseurs catalytiques des voitures hybrides, contribuant ainsi à une meilleure performance environnementale.

L’or

En parlant des métaux précieux dans une voiture électrique, l’or est un incontournable. Bien que moins courant que le platine ou le palladium, il est également présent dans certaines parties des voitures. Il est utilisé dans les connecteurs électroniques, en raison de ses excellentes propriétés de conductivité électrique.

L’argent

L’argent est l’un des autres précieux utilisés dans une voiture électrique, principalement dans les contacts électriques et les interrupteurs. Sa conductivité élevée en fait un matériau idéal pour assurer la transmission efficace de l’électricité dans les différentes parties de la voiture.

Le cuivre

Le cuivre est un métal très conducteur qui résiste également à la corrosion. Il est donc idéal pour les batteries des voitures électriques tout simplement grâce à sa capacité de stocker en toute sécurité de grandes quantités d’énergie. Il permet également d’augmenter la durée de vie des batteries et d’en améliorer l’efficacité.

Le rhodium

Si vous n’avez jamais entendu parler de ce métal auparavant, sachez qu’il est présent dans votre voiture électrique ! Bien qu’il soit moins connu que les autres métaux précieux, il joue un rôle essentiel dans les convertisseurs catalytiques. Il aide à réduire les émissions de gaz d’échappement et à améliorer les performances du moteur. Sa rareté en fait l’un des métaux les plus précieux et les plus coûteux.

Les métaux précieux présents dans les voitures électriques sont bien plus que de simples matériaux. Ils jouent un rôle essentiel dans la réduction des émissions polluantes et la préservation de l’environnement. De plus, ces métaux précieux sont également une ressource précieuse pour l’industrie automobile, tant d’un point de vue technologique que financier. La prochaine fois que vous monterez à bord de votre voiture, prenez un moment pour apprécier les trésors cachés qui se trouvent sous le capot.