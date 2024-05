ONE PIECE ODYSSEY : L’aventure ultime sur Nintendo Switch

Le très attendu RPG ONE PIECE ODYSSEY fera son arrivée sur Nintendo Switch. L'Édition Deluxe, qui sortira le 26 juillet 2024, permettra aux joueurs de suivre une nouvelle aventure de l'équipage du Chapeau de Paille.

Le 26 juillet 2024 marquera une date importante pour les amateurs de l'univers ONE PIECE. L'Édition Deluxe de ONE PIECE ODYSSEY fera son arrivée sur Nintendo Switch. Elle offrira aux joueurs une expérience immersive au cœur d'une toute nouvelle aventure avec l'équipage du Chapeau de Paille.

Une île mystérieuse comme théâtre

L'intrigue se déroule sur l'île énigmatique de Waford, où Luffy et ses compagnons échouent après avoir essuyé une violente tempête. Privés de leurs pouvoirs par la mystérieuse Lim, les pirates devront relever de nouveaux défis dans cet environnement inconnu.

Dans ONE PIECE ODYSSEY, les joueurs prendront le contrôle de chacun des membres de l'équipage lors des phases d'exploration et de combat au tour par tour. Ils découvriront des ruines antiques, affronteront des créatures redoutables et rencontreront des personnages inédits spécialement créés par Eiichiro Oda lui-même.

Du contenu exclusif pour la version Switch

Les possesseurs de la version Nintendo Switch bénéficieront de contenus exclusifs avec les tenues de voyage de l'équipage, celles du Roi des Snipers, ainsi que les toutes nouvelles tenues « Cité sur l'Eau » qui feront leur première apparition. La personnalisation est au cœur de cette édition, ce qui permettra aux joueurs de donner un style unique à leurs personnages préférés.

Que l'on soit un fan de longue date ou un nouvel arrivant dans l'univers ONE PIECE, cette odyssée promet d'être riche en rebondissements, mélangeant avec brio action, humour et émotions. Une narration riche et captivante attend les joueurs pour ce qui s'annonce comme une aventure inoubliable aux côtés des pirates les plus célèbres de la Grand Line.

