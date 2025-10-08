Nouvelle Amazfit T-Rex 3 Pro Black Gold: la montre connectée au coloris striking arrive en Europe

Oublions un peu le noir tactique, place à l’éclat : l’Amazfit T-Rex 3 Pro se pare d’une finition Black Gold et débarque en Europe pour conquérir les amateurs de montres connectées robustes… mais pas seulement.

Entre son écran ultra-lisible, sa lampe torche intégrée et son suivi BioCharge, elle n’a pas froid aux yeux. Prête à briller en ville comme en pleine nature, elle allie performance et style avec audace. Un bijou tech qui a du mordant !

La montre qui brille (même dans le noir) : bienvenue à l’Amazfit T-Rex 3 Pro Black Gold

Dévoilée en Europe, l’Amazfit T-Rex 3 Pro Black Gold (48 mm) arrive avec ses finitions dorées et son allure robuste pour conquérir les poignets des aventuriers connectés. Cette nouvelle déclinaison, deuxième du nom dans la région après le modèle Tactical Black, débarque avec les mêmes atouts techniques que sa version sœur, déjà disponible en Amérique du Nord depuis fin septembre 2024. De quoi ajouter une touche de luxe utilitaire à votre quotidien, que vous soyez en randonnée ou en réunion.

Une montre tactique à prix (un peu) moins rugueux

Bonne nouvelle pour les adeptes des bonnes affaires : la T-Rex 3 Pro Black Gold est d’ores et déjà proposée avec une ristourne alléchante dans plusieurs pays. Au Royaume-Uni, son prix chute de 14%, passant de 399,99 £ à 342,99 £. Une offre également valable sur le modèle Tactical Black, pour une durée indéterminée.

En Espagne et en France, elle est listée sur Amazon au prix conseillé de 399,99 €, tandis que les Allemands peuvent se l’offrir à 379,99 €, économisant ainsi 20 €. Une opportunité à saisir avant le retour aux tarifs pleins.

Résistante, lumineuse et toujours connectée

Ne vous fiez pas à son élégance. Cette montre est un concentré de technologie conçu pour l’extrême. Elle arbore un écran AMOLED de 1,5 pouce, d’une luminosité pouvant atteindre 3 000 nits, le tout protégé par un verre saphir anti-rayures.

Son cadran en titane doré abrite des fonctions aussi variées qu’impressionnantes. Il y a la navigation par six systèmes satellites, plus de 180 modes sportifs (du rucking à la plongée de loisir) et même un suivi du niveau d’énergie BioCharge. Elle est également équipée d’une lampe torche intégrale et permet de passer des appels Bluetooth.

Les petites sœurs arrivent bientôt

Si le modèle 48 mm vous semble trop imposant, sachez que deux versions plus compactes de l’Amazfit T-Rex 3 Pro, les Black Gold et Arctic Gold (44 mm), sont attendues pour le 25 octobre 2025. De quoi séduire celles et ceux qui recherchent les mêmes performances dans un format plus discret, sans rien sacrifier du style affirmé de la gamme.

Le Compagnon Idéal des Explorateurs Urbains et des Baroudeurs

Avec son design qui marie robustesse et élégance, ses fonctions complètes et ses promotions actuelles, l’Amazfit T-Rex 3 Pro Black Gold se positionne bien. C’est la partenaire idéale pour tous les amateurs de sport et d’aventure. Elle vous permet de vous orienter en forêt, de plonger ou simplement de trouver son chemin dans le noir grâce à sa lampe torche. Puis, cette montre intelligente est prête à suivre son propriétaire partout, sans jamais perdre son style.

