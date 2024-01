Starfield : voici toutes les nouveautés qui vous attendent après la mise à jour !

Malgré le retard, découvrez ci-dessous les nouveautés sur les mises à jour de Starfield, le jeu ultime pour découvrir l’espace et l’au-delà !

Lors de sa sortie l’année dernière, Starfield a fait un remue-ménage auprès des gamers adeptes de RPG, de sci-fi et bien évidemment des aventures dans l’espace. Toutefois, malgré les bons points qu’il a récoltés, le jeu est malheureusement sorti avec quelques bugs. C’est pour cette raison que Bethesda a promis des mises à jour pour rendre son dernier né un incontournable dans l’univers du gaming.

Des nouveautés pour Starfield : le patch 1.9.47 est enfin là !

On le reconnaît, cette mise à jour a pris du retard alors que tous les gamers voulaient en profiter afin de vivre des expériences inédites sur Starfield. Fort heureusement, Bethesda a fini par la déployer au grand bonheur des adeptes du jeu. Le patch 1.9.47 est désormais disponible !

Cette mise à jour apporte de nombreuses améliorations et correctifs au RPG, visant à rendre l’aventure plus agréable et plus immersive. Cependant, elle n’est disponible que sur Steam Bêta. Tous les joueurs devront prendre leur mal en patience avant de pouvoir en profiter. Oui, on le sait, l’attente est longue mais cela en vaut la peine !

Des améliorations au niveau des graphiques, du gameplay et des bugs

Le patch 1.9.47 de Starfield règle de nombreux problèmes, notamment au niveau des graphismes. Bethesda a réduit les effets de clignotement sur des éléments visuels tels que les tempêtes de sable et les chutes d’eau. Les reflets solaires aux levers et couchers de soleil ont également été améliorés.

Des problèmes graphiques affectant le FSR2 et le DLSS ont été corrigés sur PC. Certains bugs bloquants, comme les commandes qui sont bloquées lorsqu’un compagnon parle au moment où le joueur sort du vaisseau, ont également été résolus.

D’autres mises à jour à venir pour bientôt

Bethesda a annoncé que l’équipe de développement continuera à effectuer des mises à jour régulières toutes les six semaines environ. Ces mises à jour visent à améliorer les performances, la stabilité et la qualité de vie de Starfield.

Les joueurs peuvent donc s’attendre à de nouvelles améliorations et fonctionnalités dans les prochains mois. Il faut croire que l’expérience utilisateur sera au cours de ces dernières nouveautés que Starfield nous réservent. De quoi faire le bonheur des joueurs !