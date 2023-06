Avec ces nouveautés, votre Apple Watch va devenir LA montre pour faire du vélo !

Apple a annoncé une multitude de nouvelles fonctions pour ses montres connectées dotée de la mise à jour de WatchOS 10. Et, les cyclistes ont une application rien qu’à eux ! C’est maintenant idéal de faire du vélo, avec une Apple Watch au poignet.

Désormais, la smartwatch d’Apple peut être appariée avec des périphériques Bluetooth tels que des wattmètres, des capteurs de cadence et de vitesse, et des cardiofréquencemètres.

Une technologie enfin dédiée au cyclisme

Ce n’est qu’avec la 7ème génération de la Watch qu’Apple a semblé s’intéresser spécifiquement au cyclisme. Auparavant, des fonctions de fitness de base étaient disponibles. Toutefois, la montre connectée était davantage conçue comme une extension des produits déjà existants dans l’écosystème Apple.

Sauf qu’en 2021, Apple a introduit l’enregistrement automatique des activités. Et le cyclisme figurait parmi celles-ci. C’est à partir de là que davantage d’options ont été dédiées à ce sport de plein air. Ce fut une petite révolution pour les personnes cherchant des méthodes dans le cadre d’un programme de remise en forme.

L’Apple Watch et le vélo

Depuis, les annonces effectuées lors de la WWDC le nouveau système WatchOS 10 permet d’accéder à un panel d’applications et de widgets plus facilement. Et la fonction Bluetooth a grandement été améliorée. C’est notamment grâce à elle qu’il est devenu plus aisé d’effectuer un parcours à vélo en emportant uniquement une Apple Watch et pas de smartphone.

Elle se connectera directement aux périphériques compatibles. Ce qui permettra aux cyclistes de capturer davantage de données telles que la puissance de votre allure et la fréquence cardiaque par le biais de la smartwatch.

Des itinéraires plus précis

Et en plus d’une meilleure connectivité, Apple a également mis à jour les fonctions relatives aux itinéraires afin que les informations soient plus agréables à lire. Des cartes topographiques complètes sont à la disposition des cyclistes en herbe. La précision est donc de mise.

Parce que grâce aux améliorations apportées par WatchOS 10, votre Apple Watch inclut maintenant vous révéler de nombreux détails lorsque vous faites du vélo. Les courbes de niveau, l’ombrage des collines et les détails de l’altitude en font partie. C’est très pratique pour les cyclistes qui font du tout-terrain. Et grâce à toutes ces informations, ils peuvent d’ailleurs plus aisément rechercher des points de départ de sentiers.

Une application plus sécurisée en extérieur

Si vous sortez des sentiers battus. Le nouveau logiciel de cartographie de votre Apple Watch est désormais capable de vous indiquer l’emplacement de votre « dernier point de connexion cellulaire« . C’est très utile si vous perdez la couverture réseau. Il suffit alors de retourner à cet endroit afin d’avoir plus de chance d’être secouru.

Plus important encore, cela signifie que vous pouvez revenir en arrière pour passer un appel en cas d’urgence. Et en cas de chute lors de l’une de vos virées en vélo, votre Apple Watch en mode connecté est capable de le dédire. En effet, les accéléromètres peuvent détecter si vous vous arrêtez brutalement et que vous ne bougez pas. Et à ce moment, une alerte est lancée auprès des services d’urgence.