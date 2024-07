Nouveau look pour l’Apple Watch : faut-il revoir ou non le design ?

Face aux polémiques diverses, est-ce que le nouveau Apple Watch ne devrait pas arborer un nouveau look ? Essayons de répondre à cette question dans ce qui suit !

Alors que l'Apple Watch fête ses 10 ans cette année, il faut croire qu'elle n'a cessé de faire face à diverses polémiques. En effet, la marque à la pomme est souvent pointée du doigt pour plagiat, plus récemment avec la sortie de l'Apple Watch Series 7. Il semblerait que le clavier de cette dernière s'est inspiré de l'application tierce FlickType, qui a été bannie de l'Apple Store.

Vienne s'ajouter à cela les récents problèmes d'interdiction à la vente de certains modèles aux Etats-Unis. En effet, le fabricant d'appareils médicaux Masimo accuse la marque d'avoir copié ses technologies dédiées à la détection du taux d'oxygène dans le sang. Alors, après une décennie de succès et de revers, est-il nécessaire de repenser radicalement au nouveau look de l'Apple Watch ?

Depuis sa première version, il faut reconnaître que l'Apple Watch a connu des changements notables en 10 ans d'existence. Pour les séries 1 à 3, la montre a introduit de nouvelles couleurs et de matériaux différents. Le boîtier est resté pratiquement inchangé. La série 4 quant à elle a bénéficié d'une première refonte majeure.

Ce modèle a introduit un écran plus grand et un boîtier plus fin et incurvé, tout en conservant l'aspect général de la montre. Bien qu'aucun changement majeur n'ait été enregistré pour la série 7, ce modèle a toutefois bénéficié de cadres plus fins.

Par contre, en 2022, l'arrivée de l'Apple Watch Ultra a été marquée par un nouveau langage de conception, bien que la série 9 ait conservé le design de ses prédécesseurs. On se demande donc si pour la suite, l'Apple Watch ne devrait pas arborer un nouveau look ?

Le nouveau look de l'Apple Watch X : entre rumeurs et réalité

Des rumeurs persistantes suggèrent qu'Apple pourrait présenter une « Apple Watch X » avec un nouveau look redessiné pour célébrer les 10 ans du produit. Cette refonte serait la plus grande révision à ce jour, avec un boîtier plus fin et un nouveau mécanisme magnétique pour les bracelets.

Cependant, des rapports récents indiquent qu'Apple pourrait avoir abandonné cette idée. La marque aurait plutôt opté pour des changements plus discrets sur les modèles de la série 10, avec des écrans plus grands et un boîtier légèrement plus fin.

En 2021, de nombreuses fuites parlaient déjà d'une Apple Watch Series 7 « à bords plats », mais la version finale ne différait pas beaucoup de ses prédécesseurs. Alors, pourquoi Apple hésite-t-il à radicalement modifier le design de l'Apple Watch ?

Un design qui fonctionne parfaitement jusqu'à ce jour ?

Il faut croire que tout va pour le mieux pour l'Apple Watch ! Dès le début, elle avait le bon design pour une smartwatch. La marque a misé sur un équilibre entre technologie et élégance, avec des courbes qui la rendent confortable à porter. C'est ce qui a permis à Apple de conserver la meilleure place en matière de vente à travers le monde.

En effet, les modèles de smartwatches rondes ou à bords plats n'ont pas réussi à convaincre la majorité des utilisateurs. Par contre, le design rectangulaire et légèrement courbé de l'Apple Watch semble parfaitement adapté. Une montre ronde ou à bords plats serait peut-être inconfortable et moins esthétique.

En fin de compte, ce n'est pas tant le design extérieur qui doit changer, mais les fonctionnalités internes. Une batterie plus grande et de nouveaux capteurs de santé seraient des améliorations bienvenues. Et vous, qu'en pensez-vous ? Aimeriez-vous voir un tout nouveau design pour l'Apple Watch ou préférez-vous des améliorations internes ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous !

