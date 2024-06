Leaks sur la nouvelle Apple Watch Series X : voici les détails !

Envie de savoir ce que la nouvelle Apple Watch Series X vous réserve, voici des détails croustillants qui vont tiendront en haleine jusqu'à la sortie de ce nouveau bijou de la marque à la grosse pomme !

Depuis 2015 jusqu'à ce jour, Apple ne cesse de sortir chaque année une nouvelle version de sa montre connectée. Alors que la dixième anniversaire de l'appareil approche à grands pas, il faut croire qu'Apple va nous réserver pleines de surprises. Si la marque veut adopter le style de l'iPhone X, il est fort probable qu'elle appellera sa future montre connectée l'Apple Watch Series X.

Beaucoup s'attendent à ce que le nouveau design soit des plus spectaculaires mixés avec des fonctionnalités intéressantes. Mais pour les fans, attendre un an avant d'avoir quelques choses à mettre sous les dents au sujet de l'Apple Watch Series X peut être frustrant. Alors, pour répondre à toutes les curiosités, nous avons regroupé ci-dessous les rumeurs concernant cette nouvelle montre connectée d'Apple !

Un nouveau design pour l'Apple Watch Series 10 ?

Si vous souhaitez avoir un Apple Watch dotée d'un nouveau design, il est peut être judicieux d'attendre la sortie de la Series X et de renoncer à la Serie 9. En effet, plusieurs analystes de confiance d'Apple, Ming-Chi Kuo et Mark Gurman de Bloomberg, restent unanimes. Ces derniers ont indiqués qu'il est fort probable que l'Apple Watch Series X ferait l'objet d'une importante mise à jour de son design.

Effectivement, tous les modèles d'Apple Watch ont un design quasi-identique, un format carré avec des bords arrondis. Cependant, avec la sortie de sa gamme Ultra, Apple s'est aventuré avec un design qui sortait de l'ordinaire. Cette fois encore, tous portent à croire qu'avec la Series X, la marque est prête à sortir de son zone de confort afin d'ajouter plus de finesse à son boîtier et de changer l'attache de son bracelet. Des informations révélées par Mark Gurman dans les colonnes de Bloomberg.

Quand est-ce que la Series X sortira ?

Apple a fait preuve d'une grande régularité dans la sortie de ses montres connectées. Tous les modèles ont été lancés chaque septembre de chaque année. Il y a toutefois des exceptions. L'Apple Watch de première génération sorti en avril 2015 et la série 7 en octobre 2021. Si nous nous basons sur ces différentes dates, on peut s'attendre à ce que l'Apple Watch Series X sortira en septembre de cette année. Au plus tard l'année prochaine.

Il faut également s'attendre à ce que l'Apple Watch Series X soit lancée avec watchOS 11. Ce système d'exploitation permet entre autres de suivre les séances d'entraînement de manière beaucoup plus améliorée. Selon les rumeurs, le watchOS 11 embarque la nouvelle application Vitals. Cette dernière permet d'afficher les données de santé de manière détaillée et bien d'autres encore.

Si Apple prévoit de dévoiler la Series X en septembre, on peut s'attendre aux détails officiels très prochainement. D'ici là, nous resterons à l'affût des dernières rumeurs concernant la nouvelle génération de montres d'Apple. Alors restez à l'écoute pour plus de mises à jour et de détails.

