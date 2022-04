Marvel : Nightmare serait-il le méchant principal de Doctor Strange 2 ?

Certains signes laissent penser que Nightmare, le démon des rêves de Marvel, figurerait en tant que méchant principal dans Doctor Strange 2.

Bien avant Freddy Krueger, Marvel avait déjà son propre méchant dans le domaine des mauvais rêves. Nightmare, le démon des rêves, a longtemps été une épine dans le pied du Doctor Strange.

Ce démon est d’ailleurs considéré comme le deuxième ou le troisième plus grand méchant de Stephen Strange, juste après Dormammu et le Baron Mordo. Maintenant, certains signes laissent penser que Nightmare apparaîtrait dans le prochain film du MCU : Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Qui est Nightmare de Marvel Comics ?

Nightmare fait sa première apparition dans la toute première histoire de Doctor Strange parue en 1963. Il est né dans le royaume d’Everinnye et règne sur la dimension onirique où errent l’esprit des humains torturés pendant leur sommeil.

Dans l’histoire d’origine, un homme troublé vient au Sanctuaire de Strange pour se faire aider par rapport à ses sombres rêves. Là, la forme astrale de Doctor Strange pénètre à l’intérieur de l’esprit inconscient de l’homme, dans le royaume des rêves. Il y rencontre Nightmare, son ancien ennemi et ce ne sera pas leur dernière rencontre.

Les pouvoirs et les capacités de Nightmare

Le principal pouvoir de ce méchant est d’infecter les rêves des êtres puissants sur Terre afin de les corrompre. Nightmare peut aussi s’emparer du corps des autres en infectant leurs rêves. N’oublions pas qu’il peut également piéger l’âme d’une personne dans son royaume et le tourmenter pour toujours s’il le souhaite.

Doctor Strange est certes le principal adversaire de Nightmare. Ce dernier s’est toutefois battu contre presque tous les grands héros de Marvel. Il a ainsi déjà infecté les rêves de Spider-Man, de Hulk, de Ghost Rider, de Black Panther, de Dazzler, de Moon Knight, de Daredevil, de Morbius… Et même de ceux de Captain America. Jean Grey des X-Men a même dû protéger psychiquement ses compagnons mutants de Nightmare en le battant dans son royaume.

Comment Nightmare pourrait-il intégrer Doctor Strange 2 ?

Les teasers de Doctor Strange in the Multiverse of Madness contiennent de nombreuses références à de mauvais rêves et à un monde cauchemardesque. Ces références alimentent les soupçons selon lesquels Nightmare sera le méchant secret de ce film.

Pour ce film, le démon Shuma-Gorath est renommé Gargantos. Dans les comics, Shuma-Gorath a des liens avec Nightmare qui était auparavant son serviteur. Cette dynamique de pouvoir pourrait être inversée dans le MCU.

Il est aussi possible que Wanda ait ouvert une porte vers la Dimension des rêves de Nightmare en utilisant le Darkhold. En effet, à la fin de WandaVision, on la voit, presque en état de transe, utiliser le livre ancien. On ne sait pas si Nightmare a pu pénétrer dans l’esprit de la Sorcière rouge lors de son voyage dans la dimension des rêves.

Quoi qu’il en soit, on verra ce qu’il en sera lors de la sortie en salle de ce film le 4 mai. Pour patienter, revisionnez la bande-annonce :