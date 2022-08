Nickel : tout ce que vous devez savoir sur ce compte bancaire

Vous avez besoin de plus d’informations sur le compte Nickel avant de vous souscrire ? Vous êtes au bon endroit.

Nickel, anciennement connue sous le nom de compte-Nickel est une alternative au système bancaire. Autrement dit, il s’agit d’un compte bancaire accessible en ligne que vous pouvez ouvrir auprès de l’un des buralistes partenaires. Le compte Nickel vous permet de faire de nombreuses choses : transaction, prélèvement automatique et domiciliation de salaire.

En fait, ce compte bancaire sans banque est surtout adapté pour les personnes ayant un faible revenu, pour les interdits bancaires et aussi pour ceux qui veulent préserver leur vie privée. Nickel est réputé pour sa simplicité et les avantages de ne plus dépendre d’une banque. Depuis sa création en février 2014, ce dernier a séduit plus de 2 millions de clients, dont 3,5% sont des Français qui ne sont pas parvenus à ouvrir un compte bancaire.

De quoi s’agit-il au juste ? Comment cela fonctionne-t-il ? Comment ouvrir un compte Nickel ? Lisez ce guide pour en savoir plus.

Qu’est-ce que le Nickel ?

Nickel est un concept créé par la finance des paiements électroniques (FPE). Par conséquent, il ne s’agit pas d’une banque, mais plutôt d’une entreprise d’hébergement et de services. En fait, l’objectif principal de la société est de proposer un compte bancaire sans banque comme Hello Bank.

Autrement dit, vous n’avez pas besoin de justificatif de revenu pour ouvrir ce genre de compte. De ce fait, même les interdits bancaires ont la possibilité de se souscrire. En disposant d’un compte Nickel, vous pouvez retirer de l’argent auprès d’un distributeur, payer par carte et aussi de recevoir un paiement.

Un compte bancaire à part entière

Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, le compte Nickel est un compte bancaire à part entière. En fait, en déboursant 20 euros par an, vous obtiendrez un compte courant pour le dépôt/retrait en espèce et en ligne, un RIB pour recevoir les virements ainsi qu’une carte bancaire Mastercard.

Quel est le plafond sur un compte Nickel ?

Comme tout compte bancaire, le compte Nickel dispose d’un plafond bien défini. Toutefois, c’est à vous de configurer le plafond que vous souhaitez. Dans ce contexte, vous pouvez choisir entre 300 et 800 euros par semaine, et entre 1500 et 3000 euros par mois.

Comment ouvrir un compte Nickel ?

Il existe deux façons d’ouvrir un compte Nickel : auprès d’un buraliste ou en ligne.

Ouverture d’un compte auprès d’un buraliste

Pour cela, vous devez vous rendre chez l’un des buralistes partenaires. Ensuite, vous devez acheter un coffret avec la Mastercard pour l’abonnement. Puis, le responsable va vous demander de remplir un formulaire. Après, il va scanner votre pièce d’identité. Dès que votre dossier d’adhésion est validé, un RIB nominatif vous sera attribué et un code PIN vous sera envoyé par SMS.

Ouverture d’un compte en ligne

Vous n’avez pas le temps de vous rendre à la banque ? Sachez qu’il est désormais possible d’ouvrir votre compte Nickel en ligne. Pour cela, vous avez juste à remplir un formulaire en ligne. Il faut par ailleurs noter qu’il faut une pièce d’identité et un numéro de téléphone lors de la souscription. Une fois ces étapes franchies, un code PIN vous sera transmis par SMS.

Par la suite, il faut se présenter dans un guichet pour acheter le coffret et aussi pour présenter son code de validation. Le RIB vous sera alors remis.

Qui peut ouvrir un compte Nickel ?

Il existe quelques règles à respecter pour pouvoir ouvrir un compte Nickel. Tout d’abord, il convient d’être une personne majeure. Vous devez également avoir une adresse en France. Et enfin, vous avez besoin d’un numéro de téléphone portable.

Comment ça marche ?

Comme mentionné ci-dessus, la carte bancaire Mastercard s’obtient en ouvrant un compte Nickel. Ce dernier permet d’effectuer des achats en ligne. Par ailleurs, on peut procéder à des retraits d’espèces. Pour ce faire, il faut se rendre dans l’un des bureaux de tabac agréés, moyennant des frais de 0,50 euro par retrait. Or les retraits peuvent également être effectués dans un distributeur automatique de billets.

Toutefois, il faut noter que l’offre Nickel ne comprend pas de chèque. De plus, il n’y a pas de découvert bancaire. Il faut donc alimenter son compte Nickel en permanence.

Est-il possible de procéder à un paiement sans contact ?

La carte bancaire ne peut pas être utilisée pour un paiement sans contact. De plus, cette dernière ne peut pas être associée à un paiement mobile.

Comment accéder à l’espace client ?

Il existe deux façons d’accéder à votre espace client : soit via la plateforme en ligne ou via l’application mobile. Si vous avez l’intention d’utiliser l’application mobile, il suffit de la télécharger, de l’installer puis d’entrer vos identifiants.

Quels sont les avantages d’utiliser un compte Nickel ?

Utiliser un compte Nickel révèle de nombreux avantages :

Un compte simple à ouvrir, que vous le fassiez en ligne ou chez un buraliste

La gestion du compte bancaire a été simplifiée

La réduction des frais bancaires

La possibilité d’ouvrir un compte bancaire sans justificatif de revenu

Une opportunité pour les interdits bancaires

Avec l’offre Nickel Chrome, tous les paiements internationaux sont gratuits

Les retraits et les paiements à l’international sont gratuits grâce à Nickel Métal

Compte nickel : quels sont les inconvénients ?

Même s’il semble très pratique, le compte Nickel ne donne pas accès à tous les services offerts par les banques traditionnelles. À titre d’exemple, sur ce compte, il est impossible de toucher ou d’émettre des chèques. De plus, la carte bancaire liée au compte ne peut pas être utilisée correctement auprès des différents distributeurs. Elle est même rejetée dans certaines stations-service.

Par ailleurs, un compte Nickel n’autorise pas la souscription à un service financier comme les prêts ou les épargne. De même, il ne permet pas non plus de faire de transferts de crédits au-delà des frontières du SEPA notamment Union Européenne, Lichtenstein, Suisse, Norvège et Islande. En dehors de ces pays, les transactions réalisées par carte sont tarifées à 1 euro. L’ouverture d’un éventuel compte joint ou l’octroi d’une procuration à l’un des proches n’est pas possible.

Un autre désavantage du compte Nickel concerne son service client. Celui-ci ne répond pas aux besoins de chacun. Certes, il reste joignable tout au long de l’année que ce soit par email, téléphone ou SMS, mais pour obtenir une solution, il faut compter sur un délai de plusieurs jours. En fait, les conseillers sont fréquemment occupés.

Dans son ensemble, Nickel présente de multiples avantages surtout en ce qui concerne l’accessibilité. Cependant, ce compte reste très limité en termes de prestations.

Compte Nickel : les différentes offres

Vous pouvez choisir entre 3 options d’offres : Compte Classique, Chrome, Metal.

Compte Nickel classique

Pour ouvrir un compte Nickel classique, le coût à prévoir est de 20 euros par an. Cette offre vous fait bénéficier des services essentiels : compte bancaire, RIB et une carte MasterCard.

Nickel Chrome

Il s’agit d’une offre haut de gamme de Nickel. Pour se souscrire, vous devez débourser 50 euros par an. En fait, Nickel Chrome vous met à disposition une carte personnalisable. De plus, vous pouvez faire des paiements gratuits partout dans le monde et les retraits hors zone euro sont de 1 euro.

Il convient de noter que la carte Chrome dispose d’une politique d’assurance équivalente à celle d’une carte Gold. Par conséquent, votre compte est bien protégé à l’étranger.

Nickel Metal

Nickel Metal est la nouvelle carte ultra premium. Elle coûte 80 euros par an. La carte Nickel Metal est dotée de la même politique d’assurance que celle de Chrome. En vous souscrivant à cette offre, vous pouvez faire des retraits en espèces gratuitement chez un buraliste agréé. De plus, les paiements et les retraits hors zone euro sont également gratuits.

Les différents Tarifs liés à un compte Nickel

Pour souscrire à un compte Nickel, il faut payer 20 euros par an. Pour un compte Nickel Chrome, il faut payer 30 € de plus. Cette cotisation inclut la tenue du compte, les accès à l’espace client via Internet et une Mastercard.

Il faut souligner que les abonnés à l’offre Nickel Chrome peuvent bénéficier d’une assurance en cas de perte ou de vol de leurs moyens de paiement pour un montant de 30 €/an. Quant à la carte à autorisation systématique, elle coûte entre 20 et 30 euros par an selon la formule choisie.

Les prélèvements d’espèces dans la zone euro sont tarifés à 1 euro dans les guichets automatiques et à 0,5 euro chez les buralistes Nickel. À noter que les trois premiers prélèvements opérés chez le buraliste ne coûtent rien. Le prix des retraits hors zone est de 1 euro pour le forfait de 20 euros et gratuit pour le forfait de 30 euros.

Chez Nickel, la plupart des opérations bancaires sont gratuites. Cela concerne aussi bien les actions courantes comme le virement interbancaire, édition d’un RIB, limite de virement.

Concernant les irrégularités, il faut noter qu’il n’y a pas de découvert autorisé par la néobanque. Les oppositions sur débit direct et les frais d’opposition sur chèque sont gratuits. Cependant, il faut débourser 10 euros pour effectuer l’opposition de la carte. En outre, la réédition d’un code secret de carte bancaire revient à 1 euro. Pour ceux qui souhaitent fabriquer une nouvelle carte bancaire, il faut compter 10 euros avec l’offre Nickel contre seulement 2 euros avec la formule Chrome.

Comment le Compte Nickel protège votre argent ?

Il convient de rappeler que Nickel ne fait pas partie des institutions de crédit, mais plutôt un établissement de paiement. De fait, la néo banque ne peut pas accorder de prêts, ni offrir de produits d’épargne ou de comptes à découvert. Cela l’empêche surtout de bénéficier de la garantie des dépôts.

La totalité de ces montants peut être débloquée à tout instant. Dans le cas où Nickel fait faillite, les clients ont ainsi la garantie qu’ils vont pouvoir récupérer la totalité de leurs dépôts. Jérôme Calot, le directeur marketing de Compte-Nickel explique que ces derniers ne sont pas susceptibles d’être utilisés pour rembourser des créances, par exemple.

Toutefois, il y a une question qui se pose. Que va-t’il se passer lorsque la banque qui détient les fonds est en faillite ? Cette dernière ne semble pas encore avoir été tranchée.

Il y a trois hypothèses envisagées, notamment :

La garantie de 100 000 euros ne concerne pas les comptes cantonnés.

Ou bien elle ne s’applique que pour un seul compte cantonné,

Ou alors elle couvre tous les clients dont les fonds se trouvent sur ce compte.

Comment fermer un compte nickel ?

Pour résilier définitivement l’abonnement au compte Nickel, il est nécessaire de se rendre sur Nickel.eu pour accéder à l’espace client. Une fois sur cette page, il faut choisir la rubrique « Modifier mon profil » pour qu’une nouvelle fenêtre s’ouvre. En bas de cette nouvelle page se trouve un bouton « Accéder au formulaire de clôture de compte ». Ce dernier doit alors être complété de manière précise avant de valider la fermeture par une signature électronique.

Il est important de savoir que la fermeture d’un compte Nickel nécessite que le solde soit nul. Il faut également supprimer les moyens de paiement et changer la carte de débit au préalable. Pour récupérer le montant restant, il faut ainsi effectuer un virement automatique depuis le compte Nickel vers le compte bancaire.

Par ailleurs, Nickel ne facture pas la fermeture d’un compte. Cependant, si le solde du compte est négatif, un paiement doit être effectué pour que celui-ci soit ramené à zéro.

En ce qui concerne le délai de résiliation, il varie en fonction de la partie qui initie la procédure de fermeture du compte. Si la procédure de suppression d’un compte a été prise par Nickel, le titulaire dispose de deux mois avant la date effective de cette dernière. En outre, si le titulaire n’a pas rempli les formalités d’inscription à temps, le compte sera supprimé par Nickel après 15 jours. Lorsque la demande de résiliation émane de l’utilisateur, la fermeture intervient dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette demande par le service client.