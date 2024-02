Raël : qui est ce gourou au centre du documentaire qui cartonne sur Netflix ?

Gourou, illuminé ou prédateur sexuel ? Qui est vraiment Raël, le prophète des extraterrestres, au cœur du documentaire qui cartonne sur Netflix en ce moment ?

Raël, de son vrai nom Claude Vorilhon, est le gourou et le fondateur du mouvement raelien, une secte qui prône la croyance en des extraterrestres appelés « Élohim ». Ces derniers seraient la source de toute vie sur Terre selon les préceptes de cette secte. Afin de mieux cerner ce mouvement, un documentaire intitulé « Raël, le prophète des extraterrestres » est diffusé actuellement sur Netflix.

Dans ce documentaire Netflix, les réalisateurs Alexandre Ifi et Antoine Baldassari retracent les débuts de la secte de Raël dans les années 1980. Il donne la parole à d’anciens adeptes, d’anciens magistrats et Raël lui-même afin de plonger au cœur d’un système bien rôdé et bien organisé.

Raël est né en 1946 dans l’Allier, en France. Il a fondé le mouvement raelien au milieu des années 1970, qui a été classé comme une secte par la France depuis les années 1990. Ce gourou à la tête de ce mouvement sectaire est connu pour ses déclarations controversées sur les extraterrestres.

Et comme prôner l’existence de ces êtres venus d’ailleurs ne suffise pas, il a même affirmé à en avoir rencontré. Son mouvement a suscité à la fois fascination et malaise. Ce documentaire sur Netflix explore cette dualité en interrogeant à la fois des disciples et des détracteurs du mouvement.

Bien au-delà d’une simple croyance sur l’existence des extraterrestres, ce documentaire aborde d’autres sujets. Parmi cela les dérives sectaires au sein de l’organisation à l’instar de la libération sexuelle des plus jeunes. Un précepte qui continue d’ébranler le public.

Un documentaire qui fascine et qui rebute à la fois…

« Raël, le prophète des extraterrestres » est maintenant disponible sur Netflix. Il vous assurera une plongée saisissante dans l’histoire du mouvement raelien. Alors qu’on approche de 2035, année à laquelle le « prophète » affirme que les extraterrestres viendront visiter la Terre, ce documentaire a décidé donner la parole au père fondateur de ce mouvement.

Si certains ont critiqué le fait que Netflix ouvre la porte à des figures controversées, d’autres ont salué la série documentaire pour son exploration approfondie du sujet. Entre sujets qui fâchent et quête de la vérité, la plateforme de streaming ne cesse de nous ébranler ! Et vous, est-ce que vous croyez aux E.T ? N’hésitez pas à nous faire part de vos sentiments sur le sujet dans les commentaires.