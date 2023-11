[PROMO BLACK FRIDAY] – NBA 2K24 Édition Kobe Bryant sur PS5 à -41%

Laissez la légende Kobe Bryant guider votre expérience de jeu avec NBA 2K24 Édition Kobe Bryant sur PS5. Pour une durée limitée, profitez d’une offre exceptionnelle avec une réduction de 41%. Le prix chute de 45,39 euros à seulement 26,99 euros, TVA incluse!

Vivez l’excitation du basketball

Cette édition emblématique vous met au cœur de l’action du basketball avec des graphismes époustouflants. Elle expose un gameplay réaliste et des fonctionnalités exclusives dédiées à la légende Kobe Bryant. Relevez le défi et ressentez l’intensité du terrain comme jamais auparavant. Que vous soyez un fan de basketball ou un amateur de jeux vidéo, cette offre exclusive est une occasion à ne pas manquer pour vivre des moments épiques sur votre console PS5.

Commandez dès maintenant et faites partie de l’héritage de Kobe Bryant sur le terrain virtuel. Obtenez NBA 2K24 Édition Kobe Bryant sur PS5 à un prix promotionnel exceptionnel – une expérience de jeu inégalée vous attend!

Un avant goût du jeu :

