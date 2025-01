NAVEE ST3 Pro et GT3 Pro : les trottinettes électriques stars du CES 2025

NAVEE, acteur incontournable de la mobilité électrique, marque une nouvelle étape dans le transport urbain avec ses modèles ST3 Pro et GT3 Pro. Ces trottinettes électriques, dévoilées au CES 2025, établissent de nouveaux critères en matière d’efficacité, de performance et de sécurité. Elles répondent également aux attentes des utilisateurs modernes.

Une certification qui atteste ses performances

La ST3 Pro s’est distinguée par l’obtention de la certification « Autonomie à vitesse maximale » délivrée par TÜV Rheinland. Cette reconnaissance constitue un gage de fiabilité et de performances réelles. Cette distinction souligne la capacité de la ST3 Pro à combiner une autonomie prolongée et une vitesse optimale. Je remarque que cette certification conforte la position de NAVEE en tant qu’acteur de confiance dans le domaine des transports électriques. Jay Yang, Vice-président de TÜV Rheinland, affirme : « Cette certification atteste des normes de performance exceptionnelles de ce modèle. » Lu Jian, représentant de NAVEE, ajoute : « Ces lancements représentent une étape importante pour notre mission de faire progresser la mobilité intelligente. »

Une mobilité performante et intelligente

Les trottinettes ST3 Pro et GT3 Pro intègrent des technologies avancées pour offrir une expérience utilisateur optimisée. Je note que ces modèles sont conçus pour répondre aux défis des environnements urbains modernes. Effectivement, ils disposition d’une autonomie étendue et une accélération puissante. Grâce à leurs moteurs électriques performants, ces trottinettes NAVEE conviennent aussi bien pour les trajets quotidiens que pour des déplacements plus longs.

Les innovations incluent des fonctionnalités de sécurité renforcées. C’est le cas des freins à double disque, des systèmes de récupération d’énergie et des suspensions avancées. Ces caractéristiques assurent une conduite fluide et stable, même sur des surfaces irrégulières.

Une marque durable et innovante

Présente dans plus de 30 pays et forte de 200 000 utilisateurs, NAVEE continue d’innover pour répondre aux besoins des citadins. Sa vision : proposer des solutions de transport accessibles, fiables et durables. En 2025, NAVEE confirme son rôle de pionnier puisqu’elle révolutionne la mobilité électrique, à sa manière. De plus, elle met un point d’honneur à promouvoir une mobilité respectueuse de l’environnement. Les batteries lithium-ion de la ST3 Pro et de la GT3 Pro sont conçues pour offrir une longue durée de vie et minimiser l’impact écologique. Je constate que cette démarche s’aligne avec les attentes croissantes des utilisateurs en matière de durabilité.

