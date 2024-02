[BON PLAN] – Moulinex Cookeo Touch Pro : votre assistant culinaire intelligent à -14%

La cuisine devrait être une expérience agréable et inspirante, et le Moulinex Cookeo Touch Pro est conçu pour le rendre possible. Ce multicuiseur intelligent révolutionne la manière dont vous préparez vos repas. Il vous offre une multitude de fonctionnalités pratiques et une technologie de pointe.

Embarquez pour cette offre alléchante !

Si vous êtes à la recherche d’un moyen d’élever vos compétences culinaires tout en gagnant du temps, le Moulinex Cookeo Touch Pro est là pour vous ! Avec une réduction de -14%, ne ratez pas cette opportunité de posséder le multicuiseur le plus avancé de Moulinex pour seulement 429,99 euros au lieu de 499,99 euros. C’est une économie considérable de 70 euros. Alors, qu’attendez-vous ?

En plus d’une réduction, on vous offre la livraison GRATUITE entre le 6 et le 7 février. Ne manquez donc pas cette offre sur le Cookeo Touch Pro et transformez votre expérience culinaire en un jeu d’enfant.

Zoom sur le Moulinex Cookeo Touch Pro

Capacité et puissance exceptionnelles

Avec une puissance de 1600 watts et une capacité utile de 6 litres, le Moulinex Cookeo Touch Pro peut satisfaire jusqu’à 6 personnes. Vous avez effectivement la puissance nécessaire pour préparer des repas délicieux pour toute la famille.

Balance intégrée pour une cuisine précise

La balance intégrée vous permet de peser vos ingrédients directement pendant la cuisson. Que vous suiviez une recette ou cuisiniez de manière autonome, cette fonctionnalité rend la préparation de plats parfaits plus simple que jamais.

Inspiration personnalisée via l’application Moulinex

Connectez votre Cookeo Touch Pro via Wi-Fi à l’application Moulinex pour découvrir des recettes personnalisées en fonction de votre profil, de vos goûts et des ingrédients que vous avez sous la main. Laissez-vous guider par des instructions détaillées affichées sur l’écran tactile inclinable, avec des photos et aussi des vidéos.

13 modes de cuisson pour toutes vos envies

Avec 13 modes de cuisson différents, dont la cuisson sous pression, la cuisson vapeur, le mijotage, le mode doré, le maintien au chaud automatique ainsi que le réchauffage, le Moulinex Cookeo Touch Pro est prêt à répondre à toutes vos envies culinaires. Il libère automatiquement la pression pour des cuissons sans surveillance.

Connecté et à jour automatiquement

Grâce à sa connexion Wi-Fi, le Cookeo Touch Pro se met à jour automatiquement et télécharge de nouvelles recettes Moulinex de la communauté. Vous avez globalement accès à une infinité de recettes directement depuis votre appareil. Vous pouvez même créer vos carnets de recettes personnalisés pour un accès facile à vos plats préférés.