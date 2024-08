Moto Watch 120 : Une smartwatch abordable avec des fonctionnalités Google impressionnantes !

Le récent lancement de la Pixel Watch 3 de Google occupe les esprits. Toutefois, Motorola a discrètement mis à jour sa gamme de montres connectés avec la nouvelle Moto Watch 120.

Cette smartwatch est une version plus avancée des modèles Moto Watch initiaux sortis plus tôt cette année. Cependant, elle est pourvue d'une série de fonctionnalités inédites. Il s'agit de l'intégration avec Google Fit et Gemini.

Disponibilité de la Moto Watch 120

Motorola a fixé le prix de la Moto Watch à environ 129$ soit 116,91€. C'est moins de la moitié du prix de la Pixel Watch 3 de Google ou de la Galaxy Watch 7 de Samsung. Cependant, il est important de noter que la Moto Watch 120 ne dispose pas d'un GPS autonome. La montre connectée est disponible en noir, or rose et argent.

La société a listé la Moto Watch 120 dans d'autres pays à part les États-Unis. Néanmoins, le prix dans ces régions n'a pas encore été révélé.

Une smartwatch légère mais résistante

La Moto Watch 120 de Motorola a un design rond. C'est le contraire de la Moto Watch 70 qui est rectangulaire. Elle est dotée d'un écran AMOLED de 1,43 pouce avec mode Always-on, logé dans un boîtier en alliage de zinc. C'est une réelle nouveauté par rapport aux wearables qui sont en aluminium.

Ensuite, la montre connectée mesure 50,6 × 44,6 × 11 mm et pèse 55 grammes. Sinon, elle bénéficie d'un indice de résistance à la poussière et à l'eau IP68 amélioré. Motorola précise qu'elle n'est adaptée qu'à de légères éclaboussures d'eau. Il ne faut pas la porter si vous faites des sports nautiques ou des activités à grande vitesse. En outre, elle est compatible avec des bracelets de 22 mm.

Des fonctions connectées à profusion

Sur le côté droit de la smartwatch se trouvent deux boutons physiques. Et sur le côté opposé, un microphone pour les appels Bluetooth. Elle dispose également d'un haut-parleur intégré pour faire sonner l'appareil ou un smartphone couplé.

Vu sa taille, sa batterie de 300mAh entre bien dans le boîtier. Selon Motorola, elle dure jusqu'à 10 jours en usage intensif. Et à ce qu'il paraît, vous pouvez garder l'écran toujours allumé et les fonctions de surveillance activées. Mais tout dépend de l'utilisateur. Cette autonomie est supérieure à celle de nombreuses autres montres haut de gamme, comme la nouvelle Galaxy Watch 7.

Google Fit et Gemini

Par la suite, la Moto Watch 120 est équipée d'un capteur biométrique. Il mesure la fréquence cardiaque, le sommeil, le stress ou la SpO2 en continu. La Moto Watch 120 peut également détecter automatiquement les sports. Selon le descriptif, ce modèle est compatible avec plus de 100 séances d'entraînement. C'est également la première montre Motorola à prendre en charge Google Fit. Cela permet de synchroniser les données relatives à la santé et à la forme physique avec l'application Fitbit.

La Moto Watch 120 fonctionne sous Moto Watch OS. Cela n'a rien à voir avec le système d'exploitation Wear OS de Google. Malgré cela, elle peut avoir accès à certains services et fonctionnalités de Google. Vous pouvez utiliser l'assistant IA intégré pour poser des questions ou émettre des commandes. Pour des questions plus complexes, vous pouvez également utiliser l'assistant Gemini de votre smartphone.

