La montre anti-nausée EmeTerm® Smart s’apprête à faire sensation sur Indiegogo !

EmeTerm® Smart a conçu une technologie hybride brevetée pour intégrer de manière transparente les fonctionnalités d'une montre connectée à celles d'un bracelet anti-nausée. C'est une invention pouvant garantir une vie saine et sans souci pour tous.

Alors que l'Apple Watch et la nouvelle montre Samsung Galaxy Watch ne donnent que des données corporelles, EmeTerm® Smart frappe fort. Et ce modèle sera disponible sur Indiegogo en tant que première smartwatch anti-nausée au monde ! Voici ce qu'il en est !

L'histoire d'EmeTerm® Smart, basée sur une innovation sincère

En 2010, la femme du fondateur de la société ayant inventé ce dispositif a souffert de graves nausées matinales pendant sa grossesse. Frustré par le manque de solutions efficaces et non médicamenteuses, il a alors eu l'idée de créer un appareil qui pourrait aider sa femme. Et celui-ci serait également utile pour toute personne souffrant de nausées.

Poussé par l'amour et la détermination, il a donc rassemblé une équipe de professionnels passionnés et expérimentés qui partageaient sa vision. C'est ainsi qu'en 2015 ils ont fondé WAT Medical, une entreprise canadienne de technologie de soins.

Depuis sa création, WAT Medical a consacré des années à développer des dispositifs médicaux portables de haute précision. C'est dans le but de prévenir les nausées, les migraines et l'obésité.

Une entreprise impliquée en termes de soins médicaux

Le cofondateur, Peter Ji, déclare que toute l'équipe à l'origine de la montre anti-nausée est très motivée. Elle croit fermement en l'intégration des technologies de pointe et des soins centrés sur le patient. Cela pourrait avoir un impact positif sur le paysage médical mondial. Et l'appareil peut d'ailleurs être couplé à une Apple Watch.

Conformément à cette vision, WAT Medical assume activement ses responsabilités sociales. Ils contribuent à des organisations réputées telles que le M.D. Anderson Cancer Center, la Croix-Rouge canadienne et le Peace Arch Hospital. En outre, WAT Medical soutient les groupes vulnérables, notamment les vétérans et les patients atteints de maladies rares telles que l'EDS et l'HDS. Ils le font par le biais de diverses initiatives caritatives.

Une montre anti-nausée qui changera des vies

Aujourd'hui, WAT Medical est fier de présenter la montre anti-nausée qui dépasse les attentes et transforme des vies. Le bracelet EmeTerm® Smart utilise la stimulation nerveuse électrique transcutanée (TENS). C'est une solution sans médicament et sans effet secondaire pour tous les types de nausées et de vomissements.

Ce dispositif est actuellement approuvé par la FDA et affiche un taux de réussite allant jusqu'à 85 %. Cela signifie que EmeTerm® Smart combat efficacement les nausées de manière sûre et naturelle. En outre, une étude publiée dans le British Journal of Anesthesia (BJA) confirme que les bracelets TENS portables peuvent prévenir les nausées et les vomissements postopératoires.

Le 27 février 2023, l'université de l'État de l'Ohio a encore validé l'efficacité de ce dispositif. Ils ont testé et en analyser les réponses subjectives des patients et les données physiologiques objectives. Et les chiffres sont concluants.

Les fonctions de l'EmeTerm® Smart

Le nouveau modèle EmeTerm® Smart se distingue également par ses fonctions intelligentes. Les utilisateurs peuvent régler le niveau de stimulation électrique à l'aide d'un écran tactile. Puis, son interface est claire.

De plus, il permet de chronométrer et de compter les pas pour aider les utilisateurs à mieux comprendre et à améliorer leur santé. Enfin, avec un indice d'étanchéité IP67, EmeTerm® Smart peut rester immergé dans une eau d'un mètre de profondeur pendant 30 minutes. Et cette montre est totalement protégée de la poussière. Cela garantit son utilisation dans diverses situations.

