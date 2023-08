Bonne surprise pour les utilisateurs de cette excellente montre Wear OS !

À partir d’aujourd’hui, la Mobvoi TicWatch Pro 5 est mise à jour et ce modèle est disponible dans une nouvelle couleur. Cette finition Sandstone lui donne à présent un côté montre connectée premium et cela rafraîchit son design.

Parfois, ce sont les petits détails qui changent un produit du tout au tout. Et c’est justement ce qui arrive à la montre sortie par Mobvoi. Voici de quoi il retourne

Une couleur qui en dit long

Jusqu’à présent, la Mobvoi TicWatch Pro 5 n’était disponible qu’en noir obsidienne. C’est une couleur propre, mais trop répandue. Voilà pourquoi sa nouvelle couleur lui apporte une toute autre image.

La marque a opté pour une finition grès légèrement plus foncée sur le boîtier et un beige plus clair sur le bracelet en caoutchouc. Ce qui rend l’ensemble très agréable à voir d’un seul coup d’œil. Les couleurs ne se fondent pas l’une dans l’autre. Mais la différence est suffisamment subtile pour créer un contraste distinct entre les deux parties de la smartwatch. C’est fait avec goût et c’est bien mieux que la version entièrement noire.

Cette teinte est plutôt douce et ravira sans nul doute les fans de couleurs pastel. Plus besoin de se tourner uniquement vers la Galaxy Watch 5 Pro. Ce modèle est plus vieux d’une génération. Et la montre de Mobvoi présente des options plus intéressantes sous Wear OS.

L’écran de la Mobvoi TicWatch Pro 5

En mettant cette mise à jour design de côté, la Mobvoi TicWatch Pro 5 est également l’une des meilleures smartwatch du marché. L’un de ses aspects les plus intrigants est son système à double écran. Lorsque l’utilisateur interagit avec cette montre connectée, elle affiche des couleurs dans toute leur splendeur. Cela est dû à son écran OLED de 1,43 pouce.

Mais lorsque la montre reste au poignet et qu’elle est en mode veille, l’écran monochrome situé en dessous prend le relais. Elle affiche alors uniquement les informations cruciales que l’on obtiendrait sur une smartwatch standard. Et dans le cas de la Mobvoi TicWatch Pro 5, cette approche permet d’économiser sa batterie, la rendant ainsi plus endurante.

Une montre connectée dotée d’excellentes caractéristiques

Dans son boîtier rond, il y a une puce Snapdragon W5+ Gen 1 de Qualcomm. Elle est associée à 2 Go de RAM et 32 Go d’espace de stockage. Cette configuration est suffisamment puissante pour que Wear OS soit très fluide sur la montre. Et c’est notamment le cas, car elle est très réactive et rivalise avec l’Apple Watch en termes de performances.

C’est aussi un outil de santé et de remise en forme qui effectue bien son travail. L’appareil est doté de tous les biocapteurs de base habituels et prend en charge une centaine de modes d’entraînement.

Enfin, elle offre des informations sur le bien-être. Vous disposerez de la VO2 Max, de conseils sur le temps de récupération et de journaux sur les phases du sommeil. La batterie de 628 mAh est suffisamment puissante pour faire tourner toutes ses fonctions. Et dans l’ensemble, la petite mise à jour design de la Mobvoi TicWatch Pro 5 lui rend honneur. Elle surpasse même la Google Pixel Watch sur certains aspects cruciaux.