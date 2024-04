Microsoft : Avec ces nouvelles puces Arm, Windows battrait les Macs à plate couture !

Microsoft va lancer des puces IA pour alimenter les Windows on Arm très prochainement. Une nouvelle qui va secouer l'univers du marché de l'informatique !

Le mois prochain, Microsoft s'apprête à dévoiler ses PC nouvelle génération alimentées par l'IA à Seattle. Un événement qui va faire couler beaucoup d'encre, surtout auprès des adeptes de nouvelles technologies. Il faut croire que les nouveaux PC Windows seront alimentés par des puces Arm afin de dépasser largement le MacBook Air d'Apple. Cela ne concerne pas uniquement les performances du processeur mais aussi les tâches accélérées par l'IA.

Après Qualcomm, il semblerait qui Microsoft tente de se racheter avec les nouveaux processeurs Snapdragon X Elite. Ces derniers seront à la hauteur pour apporter les performances nécessaires afin d'alimenter les Windows on Warm. Il faut croire que ses nouvelles puces alimenteront également toute une série de PC Windows à l'instar du dernier matériel Surface de Microsoft, destiné au grand public.

Microsoft : des puces IA pour Windows qui vont mettre à mal le MacBook Air M3 d'Apple ?

Ces nouvelles puces lancées par Microsoft pour alimenter les PC Windows frôlent la performance. Elles garantissent la performance en termes de tâches CPU, d'accélération de l'IA et l'émulation des applications. Selon les documents internes de Microsoft vus par The Verge, ces nouveaux PC Windows AI auront une « émulation d'application plus rapide que Rosetta 2 ».

À noter que ce dernier est le processeur utilisé par Apple pour ses Mac Apple Silicon. Il est destiné à rendre les applications compilées pour les processeurs Intel 64 bits compatibles vers les processeurs d'Apple. Il faut donc croire qu'avec ces nouvelles puces, Windows va résoudre les problèmes d'émulation des applications, surtout pour les modèles Arm.

Les processeurs Qualcomm Snapdragon X Elite pour les PC nouvelle génération

Comme nous sommes à l'ère de l'IA, Microsoft envisage de faciliter l'accès à l'IA depuis ses PC Windows grâce à ces nouveaux processeurs. Ils permettront de faire la différence avec les anciens PC alimentés par des puces AMD ou Core Ultra d'Intel. En effet, ces processeurs vont favoriser les nouvelles fonctionnalités Windows alimentées par l'intelligence artificielle.

Parmi cela, il faut noter l'application AI Explorer qui vous aide à « retrouver tout ce que vous avez vu ou fait sur votre appareil ». Cela est possible grâce à la puce Neural Processing Unit qui permet de visionner l'historique du PC de manière chronologique.

Outre les fonctionnalités IA, Microsoft envisage également d'optimiser la qualité du visionnage des vidéos en streaming sur ses PC Windows nouvelle génération. En plus de la nouvelle fonctionnalité alimentée par l'IA, l'accès aux effets Windows Studio vont également contribuer à cette amélioration. Nous attendons donc de voir la présentation de ces nouveaux PC le mois prochain pour en avoir le cœur net !