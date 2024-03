MacBook Air M3 : faut-il succomber à la tentation d’Apple ou opter pour le M2 ?

Vous vous demandez sûrement lequel choisir entre le MacBook Air M3 et le MacBook Air M2 ? Si vous avez du mal à faire votre choix, voici un petit comparatif qui vous permettra d'avoir les idées claires !

Vers la fin de l'année 2023, le MacBook Pro a reçu la mise à jour de la puce M3, et maintenant c'est au tour du MacBook Air. Apple a annoncé une version du MacBook Air équipée de la puce M3, qui serait jusqu'à 60 % plus rapide que la version à puce M1. Si vous vous demandez s'il est temps d'effectuer une mise à jour, la réponse n'est pas aussi claire qu'elle ne l'est habituellement. Dans ce qui suit, nous allons voir la différence entre les deux !

MacBook Air M3 et M2 : une prise en charge Wi-Fi plus rapide

Alors, avant de faire votre choix entre le MacBook Air M3 et M2, il est important de considérer les différences techniques entre les deux. En effet, le M3 intègre la nouvelle norme Wi-Fi 6e, offrant des vitesses de téléchargement plus rapides et une latence plus faible. Cette fonctionnalité est bénéfique pour les tâches Wi-Fi intensives. Si vous êtes à la recherche du meilleur ordinateur Apple, vous êtes au bon endroit !

Une prise en charge d'un double écran pour chaque besoin

Le MacBook Air M3 dispose d'une connectivité complète pour deux moniteurs externes, ce qui en fait un choix intéressant pour ceux qui travaillent fréquemment avec plus d'un moniteur. Du coup, si vous avez besoin de travailler sur un double écran, le M3 répondra certainement à ce besoin dans les meilleures conditions possibles. Bien qu'avec le M2 vous pouvez utiliser deux moniteurs différents grâce à des stratégies de contournements, le rendu d'affichage ne sera pas le même !

Des meilleures performances qui feront toute la différence

La plus grande différence entre les modèles M2 et M3 réside dans la puce qui les fait fonctionner. Le modèle M3 offre des performances supérieures, notamment pour les applications d'intelligence artificielle, l'édition vidéo ou la conception graphique.

MacBook Air M3 : un design presque similaire

L'apparence du MacBook Air M3 est presque identique à celle du M2, les vrais changements se trouvant à l'intérieur. De ce fait, si vous recherchez MacBook avec un design épuré et futuriste, vous n'aurez pas besoin d'investir dans le M3. Le M2 vous conviendra parfaitement !

Niveau prix, ce que vous devez retenir

Le MacBook Air M2 est moins cher que le MacBook Air M3, ce qui peut être un facteur déterminant pour certains utilisateurs. Avec 100 euros de différence, vous pouvez vous offrir un PC beaucoup plus performant doté des dernières avancées technologiques. Par contre, si vous utilisez votre PC pour surfer sur le web, écouter de la musique ou travailler à distance sans que cela nécessite une grande puissance, le M2 fera parfaitement l'affaire.

En fin de compte, le choix entre le MacBook Air M3 et le MacBook Air M2 dépend de vos besoins spécifiques. Si vous avez besoin de la prise en charge Wi-Fi la plus rapide, de meilleures performances et que le prix n'est pas un obstacle, le MacBook Air M3 pourrait être le bon choix. Cependant, si vous cherchez à économiser de l'argent et que vous n'avez pas besoin des toutes dernières fonctionnalités, le MacBook Air M2 reste une option fiable.