Votre Mercedes à portée de main : Contrôlez-la avec votre Apple Watch !

Mercedes-Benz, le constructeur automobile allemand emblématique, continue de renforcer sa présence dans le domaine numérique en enrichissant son application de contrôle dédiée à l’Apple Watch.

Cette nouvelle initiative fait partie de l’offensive technologique de la marque. Elle vise à offrir une expérience de plus en plus connectée et innovante à ses utilisateurs. Voici ce que nous pouvons vous dire à ce sujet.

Des fonctionnalités inédites permettant une interaction plus fluide et intuitive avec Mercedes

Actuellement, les propriétaires de Mercedes-Benz et détenteurs d’une Apple Watch peuvent contrôler leur véhicule sans avoir à toucher leur smartphone.

L’application peut offrir des outils pratiques particulièrement utiles au quotidien. L’une des fonctionnalités les plus appréciées est la possibilité de vérifier l’autonomie restante du véhicule. Elle dépend de sa localisation. Cette fonction est particulièrement pratique pour anticiper les besoins en carburant ou en charge de la batterie, et peut s’avérer indispensable lors de longs trajets.

Autre avantage, l’application permet de consulter l’état de la batterie du véhicule. Ce suivi en temps réel est un atout non négligeable pour éviter les mauvaises surprises. En effet, on ne sait jamais ce que nous réservent les véhicules électriques ou hybrides. Les utilisateurs peuvent ainsi s’assurer que la batterie est bien chargée et profiter de leur conduite en toute tranquillité.

Contrôler sa Mercedes électrique avec son Apple Watch, un bon moyen de ne pas la perdre

La mise à jour de l’application Mercedes-Benz pour Apple Watch apporte donc des améliorations notables de contrôle. Bien que pour l’instant, il n’est pas encore possible de conduire son véhicule directement depuis sa montre, l’application a été optimisée.

Une autre nouveauté, permet aux utilisateurs de localiser précisément leur véhicule. Grâce à l’Apple Watch qui peut contrôler une Mercedes électrique, il est possible de repérer facilement son véhicule sur une carte.

C’est un atout majeur dans des endroits vastes ou dans des parkings difficiles à naviguer. En cas d’oubli ou de doute, cette fonction permet de gagner un temps précieux. C’est utile dans les zones où il est difficile de se souvenir de l’emplacement exact du véhicule.

Des fonctionnalités de sécurité renforcées

Les utilisateurs peuvent verrouiller ou déverrouiller les portes de leur véhicule à distance. Mais cela permet aussi de vérifier que toutes les fenêtres sont bien fermées après leur départ. Ces options pratiques apportent de la sérénité aux conducteurs. Cela leur permet de s’assurer d’une chose. Le véhicule est en sécurité sans avoir à revenir sur leurs pas.

Cette évolution de l’application de contrôle de Mercedes-Benz pour Apple Watch témoigne de l’engagement de la marque vers une « expérience numérique premium ». L’objectif est de répondre aux attentes des utilisateurs, garantir une expérience fluide, intuitive et de haute qualité. Mercedes-Benz semble donc déterminé à aller encore plus loin, en projetant de développer d’autres fonctionnalités populaires.

Dès à présent, ces nouvelles fonctionnalités sont accessibles aux utilisateurs en Europe. Les clients américains, chinois et ceux de la région Asie-Pacifique pourront bientôt bénéficier de ces mises à jour. L’application Mercedes-Benz pour Apple Watch est compatible avec toutes les montres Apple équipées de Watch OS 9 ou supérieur.

