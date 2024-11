Mercedes pulvérise un record avec sa future CLA électrique !

La CLA électrique du géant Mercedes a battu un record impressionnant de distance parcourue en 24 heures. Ce modèle se positionne désormais comme un concurrent sérieux dans le secteur des véhicules électriques. Attendue pour début 2025, cette auto s’annonce comme une vitrine de la technologie de pointe de la marque allemande.

La CLA électrique de Mercedes établit un nouveau record

On a récemment fait passer un test de performance révélateur à cette nouvelle-venue de Mercedes. Lors d’une épreuve sur le circuit de Nardò en Italie, un prototype de la berline a battu le record de la Porsche Taycan. Depuis 2019, cette CLA est la première à parcourir 3 715 km en l’espace de 24 heures.

Cette performance a été rendue possible grâce à une stratégie de recharge astucieuse baptisée « plug and dash ». Elle consiste à optimiser les arrêts pour recharger la batterie de la CLA électrique de Mercedes. Les ingénieurs de la marque allemande ont laissé tomber l’idée de conduire sur de longues périodes sans recharge. Ils ont plutôt opté pour des périodes de conduite plus courtes et régulières. Cela a permis de maximiser le temps de circulation sans risquer une décharge excessive.

Pendant l’essai, la voiture Mercedes a effectué 40 arrêts de charge. Chacun a duré environ dix minutes. Ils ont permis à l’auto de maintenir une performance impressionnante sans sacrifier son efficacité énergétique. Certes, ces tests ne sont pas représentatifs de l’utilisation quotidienne. Ceci dit, ils mettent en évidence le potentiel de la CLA électrique et la capacité de Mercedes à repousser les limites de la technologie de recharge.

Des spécifications prometteuses pour la production

Les rumeurs laissent entrevoir des caractéristiques qui pourraient rendre ce véhicule très compétitif sur le marché. On évoque une capacité de batterie de 89,6 kWh qui permet une autonomie de 750 km sur une seule charge. De plus, la capacité de recharge rapide pourrait permettre de récupérer 400 km d’autonomie en 15 minutes. Cette fonctionnalité de la CLA électrique de Mercedes répond à l’un des besoins majeurs des utilisateurs.

Côté performance, Mercedes pourrait proposer plusieurs versions de cette berline électrique. Les puissances peuvent varier de 202 à 537 cv. Ce modèle s’inscrit dans la volonté du constructeur de se positionner comme un leader de l’électromobilité. Le géant allemand vise aussi à offrir un produit accessible à différents types de conducteurs. Il misera sur la performance, l’autonomie et l’innovation pour conquérir sa future clientèle.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.