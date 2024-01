[BON PLAN] – Saisissez la manette hybride Turtle Beach Recon Cloud à prix réduit

Si vous êtes un passionné de jeux Xbox, de PC ou de jeux mobiles, la manette hybride Turtle Beach Recon Cloud est l’accessoire ultime pour améliorer votre expérience de jeu. Et maintenant, vous pouvez l’obtenir avec une réduction de 17% ! Découvrez tout ce que cette manette a à offrir.

Les atouts de Turtle Beach Recon Cloud

Connectivité polyvalente pour une expérience de jeu inégalée

La manette Turtle Beach Recon Cloud est conçue pour répondre à tous vos besoins de jeu. Que vous jouiez sur Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows, Android 8.0+ appareils, ou même Samsung TV, cette manette est prête à vous accompagner. Elle est livrée avec un câble tressé amovible de 3 mètres pour une utilisation filaire, mais elle peut également se connecter en Bluetooth pour une expérience sans fil ultime.

Batterie longue durée

Avec une batterie rechargeable offrant jusqu’à 30 heures d’autonomie, vous pourrez jouer pendant des jours sans vous soucier de la recharge. De plus, la manette se recharge complètement en seulement 2 heures et 30 minutes. Cela vous permet ainsi de revenir rapidement dans l’action.

Support de téléphone pratique

Le support de téléphone ajustable inclus avec la manette est compatible avec les plus grands smartphones du marché. Vous pouvez l’utiliser pour stabiliser votre appareil pour un gameplay confortable. Et une fois détaché de la manette, il peut également être utilisé dans d’autres contextes.

Commandes audio avancées Turtle Beach

Profitez d’un avantage audio grâce aux commandes audio de Turtle Beach. Vous pouvez personnaliser les préréglages d’égalisation, ajuster les paramètres audio du jeu et du chat. Mais ce n’est pas tout, vous pouvez gérer le retour du microphone, et bien plus encore. Cependant, cette option est uniquement disponible en mode filaire.

Bénéficiez d’une remise de 17% sur la Turtle Beach Recon Cloud

Ne manquez pas cette opportunité de mettre la main sur la manette Turtle Beach Recon Cloud à un prix réduit de 69,99 euros au lieu de 83,99 euros. Cette offre exceptionnelle est valable pour une durée limitée. Alors commandez dès maintenant et améliorez votre expérience de jeu avec Turtle Beach ! Tous les prix incluent la TVA pour plus de transparence.

Profitez de cette réduction et plongez dans le monde du jeu avec la Turtle Beach Recon Cloud. Commandez la vôtre aujourd’hui !

Un mois d’abonnement offert au Xbox Game Pass Ultimate

En achetant la manette hybride Turtle Beach Recon Cloud, vous recevrez également un abonnement d’un mois gratuit au Xbox Game Pass Ultimate. Cela vous donnera accès à un catalogue de jeux exceptionnel qui exploite pleinement les capacités de cette manette hybride.