[BON PLAN] – Surpassez vous avec le robot cuiseur Magimix Cook Expert Connect

Vous rêvez de simplifier votre vie en cuisine tout en élevant vos talents de chef ? Le Magimix Cook Expert Connect Chrome 18913 est l’outil qu’il vous faut, et c’est le moment idéal pour l’acquérir avec notre offre exceptionnelle : une réduction de 21% ! Ne manquez pas cette opportunité de transformer votre cuisine en un véritable laboratoire gastronomique.

Les atouts de cette offre

Au lieu de 1399,99 euros, obtenez le vôtre pour seulement 1099,99 euros, soit une économie considérable de 300 euros. L’achat s’accompagne d’une contribution écologique de seulement 0,30 euro

Facilités de paiement flexibles

Le budget peut parfois être un frein, c’est pourquoi on vous propose des modalités de paiement flexibles. Payez en 4 fois, avec un premier paiement de 275,02 euros suivi de 3 paiements de 274,99 euros. Obtenez votre Magimix Cook Expert Connect dès aujourd’hui sans compromettre votre budget.

Livraison à domicile offerte

Pour rendre cette offre encore plus irrésistible, on vous offre la livraison à domicile gratuite. Recevez votre Magimix Cook Expert Connect sans frais supplémentaires, et commencez à explorer les possibilités infinies qu’il offre en cuisine. La commodité à votre porte, c’est un engagement envers votre satisfaction.

Garantie 2 ans avec option d’extension

Votre achat est protégé avec une garantie de 2 ans, mais pourquoi s’arrêter là? Prolongez votre tranquillité d’esprit en étendant la garantie jusqu’à 5 ans pour seulement 120 euros supplémentaires. C’est l’assurance d’une performance durable et d’un investissement qui continue de vous servir au fil des années.

Les fonctions avancées de Magimix Cook Expert Connect

Un allié culinaire complet

Le Magimix Cook Expert Connect 18913 est bien plus qu’un simple robot cuiseur. Avec des fonctions de préparation allant du battre et pétrir au mélanger délicatement, émincer, hacher finement, râper, mixer, chauffer, cuire à la vapeur, mijoter, rissoler, et même peser les aliments, il révolutionne la façon dont vous cuisinez. Offrez-vous une expérience culinaire complète en un seul appareil.

Puissance, précision, et connectivité

Doté d’un moteur professionnel de 1.700 W, de 18 vitesses, et d’une connectivité via l’application Magimix, ce robot cuiseur offre une puissance et une précision inégalées. Grâce à son écran tactile, suivez des recettes pas à pas. Explorez aussi une variété de plats et bénéficiez d’une expérience culinaire intelligente et connectée.

Sûr, pratique, et facile à entretenir

La sécurité est une priorité avec l’arrêt automatique, le couvercle sécurisé, et les pieds antidérapants. Le programme de rinçage facilite le nettoyage, tandis que la compatibilité avec le lave-vaisselle rend l’entretien sans effort. Transformez votre façon de cuisiner avec le Magimix Cook Expert Connect Chrome 18913, l’innovation culinaire à portée de main !