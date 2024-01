[BON PLAN] – Confiez vos ménages à l’aspirateur iRobot Roomba J7+ à prix réduit

Découvrez le Roomba J7+, l’aspirateur robot révolutionnaire d’iRobot, maintenant disponible à un prix exceptionnel de 499 euros au lieu de 949 euros, une économie incroyable de 47% avec seulement 1 euro d’éco-participation. Cet appareil avancé promet de transformer votre routine de nettoyage avec ses fonctionnalités innovantes et sa performance sans précédent.

Les profits de la promotion

Livraison à domicile offerte

La promotion ne s’arrête pas à la remise de 450 euros ! Pour rendre votre expérience d’achat encore plus agréable, on vous offre la livraison à domicile gratuite à partir du mardi 16 janvier. Profitez de cette commodité supplémentaire et recevez votre iRobot Roomba J7+ directement chez vous, sans frais supplémentaires.

Garantie 2 ans, extension possible jusqu’à 5 Ans

L’iRobot Roomba J7+ est livré avec une garantie standard de 2 ans. Ce qui vous offre une tranquillité d’esprit immédiate. Pour une protection encore plus longue, optez pour l’extension de garantie jusqu’à 5 ans pour seulement 80 euros. Cette option vous assure non seulement un soutien continu, mais aussi une assurance longue durée pour votre aspirateur robot.

A propos de l’iRobot Roomba J7+

Technologie avancée pour tous types de sols

L’iRobot Roomba J7+ est conçu pour s’adapter à divers types de surfaces, y compris carrelages, parquets, tapis et moquettes. Sa capacité à aspirer et laver automatiquement sans changer de bac rend le nettoyage sans effort et efficace. Ce qui fait de cet aspirateur robot un must-have dans tout foyer moderne.

Navigation intelligente et performances exceptionnelles

Grâce à sa navigation par cartographie et sa technologie de caméra, l’iRobot Roomba J7+ identifie et navigue habilement dans votre espace. Sa détection en temps réel et sa capacité à contourner les obstacles assurent également un nettoyage sans faille, même dans les endroits les plus difficiles.

Nettoyage personnalisé et connectivité intuitive

Avec l’iRobot Roomba J7+, vous avez le contrôle total. Programmez le nettoyage pièce par pièce via l’application, et même excluez certaines zones si nécessaire. Compatible avec Google, Alexa, et Siri, cet aspirateur vous offre une facilité d’utilisation exceptionnelle. Cette compatibilité fait de la corvée de nettoyage une expérience effectivement simple et agréable.

Gestion autonome et économie d’énergie

Le Roomba J7+ ne se contente pas de nettoyer, il gère son énergie de manière intelligente. Avec une autonomie de 75 minutes et un retour automatique à sa base pour se recharger, cet aspirateur reprend le nettoyage là où il s’était arrêté.

Des accessoires pour un nettoyage profond et sain

Équipé d’un filtre haute efficacité capturant 99% des allergènes, l’iRobot Roomba J7+ est idéal pour maintenir un environnement sain chez vous. Son système d’autovidage élimine le besoin de contact direct avec la poussière. Cela garantit ainsi un nettoyage hygiénique et facile.