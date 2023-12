Beko annonce les aspirateurs connectés 2 en 1

Beko, leader de l’électroménager, annonce fièrement le lancement de sa toute nouvelle gamme d‘aspirateurs connectés, révolutionnant le nettoyage domestique avec deux modèles innovants. Ces robots 2 en 1 combinent une aspiration puissante et une fonction de lavage, offrant une propreté exceptionnelle et une hygiène optimale pour tous les intérieurs.

L’aspirateur robot Gyrostark VRR60314VW 2 en 1 : aspire et lave

Le Gyrostark VRR60314VW, connecté via l’application HomeDirect, se distingue par sa personnalisation avancée pour planifier des nettoyages sur mesure. Équipé d’une lingette en microfibre et d’un réservoir d’eau, il aspire et lave les sols simultanément avec une puissance de 2000 PA, assurant une propreté optimale en un seul passage.

Sa batterie longue durée de 150 minutes et ses cinq modes de nettoyage, tels que le nettoyage automatique, intensif ou aléatoire, offrent une flexibilité d’utilisation. Avec un réservoir de poussière de 400 ml et aussi un réservoir d’eau de 300 ml, cet aspirateur connecté constitue une solution performante pour maintenir un intérieur impeccable. De plus, la disponibilité des pièces détachées pendant neuf ans facilite la réparation du produit, prolongeant ainsi sa durée de vie.

Le prix public indicatif du Gyrostark VRR60314VW est de 249,99 euros.

L’aspirateur Robosmart VRR94314VB 2 en 1 : aspire, lave et navigation laser

Le Robosmart VRR94314VB se distingue par sa technologie de pointe, intégrant un système de navigation laser pour un nettoyage personnalisé. Grâce à son scanner intégré, il génère des cartes détaillées de la maison, assurant une performance de nettoyage efficace et sur mesure.

Avec une puissance de 5000 PA et une autonomie de 240 minutes, cet aspirateur offre une performance exceptionnelle. La station de vidange équipée d’un sac grande capacité de 4 litres permet jusqu’à 90 jours de tranquillité. Ce qui élimine la nécessité de vider fréquemment le réservoir à poussière. Propulsé par un moteur BLDC, cet aspirateur intelligent promet durabilité, fiabilité et puissance optimale. Tout comme son homologue, les pièces détachées sont disponibles pendant neuf ans, assurant une durée de vie prolongée.

Le prix public indicatif du Robosmart VRR94314VB est de 429,99 euros.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.