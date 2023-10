Allergique aux acariens ? Ces aspirateurs connectés sont pour vous !

Lutter contre les mites, ces minuscules nuisibles envahissant nos planchers et literies, peut sembler insurmontable. Cependant, de nouveaux champions dans ce domaine, comme JIGOO, ont révolutionné la lutte contre ces nuisibles. Leur expertise dans les appareils de nettoyage domestique est évidente à travers deux aspirateurs connectés contre les acariens. Il s’agit ici des modèles tels que le S300 Pro et le J300.

JIGOO S300 Pro : La technologie révolutionnaire

Le JIGOO S300 Pro est conçu comme l’arme ultime parmi les aspirateurs connectés pour lutter contre les mites et les allergènes. En effet, il se distingue par sa technologie de filtration de l’air révolutionnaire.

Grâce à une conception à double récipient, l’appareil sépare la poussière de l’air propre. Grâce à cette méthode, la durée de vie du filtre se prolonge. De plus, elle permet d’augmenter l’efficacité de la filtration à un niveau inégalé.

Sa caractéristique la plus impressionnante réside dans son capteur avancé de mites, calculant avec précision ces nuisibles pendant l’aspiration. Il fournit un indice de mites et l’état du nettoyage en temps réel, simplifiant ainsi le processus.

Par ailleurs, le S300 Pro est équipé d’une brosse métallique innovante. Son aspiration puissante élimine la saleté incrustée sans endommager les tissus. Aussi, le moteur de 500W offre une aspiration de 13kPa pour un nettoyage en profondeur.

Le tapotement de la brosse, la désinfection UV, l’élimination ultrasonique des mites, le chauffage et la déshumidification permettent de garantir un environnement de sommeil plus sain.

JIGOO J300 : Solution redoutable et abordable

En parallèle, le JIGOO J300, un aspirateur connecté plus abordable, offre également une réponse robuste aux défis du nettoyage des acariens. Il propose un moteur puissant de 500W, une aspiration de 13kPa et une largeur d’aspiration de 205mm.

Il intègre également une conception à double récipient, optimisant la filtration de l’air et le stockage de la poussière. Aussi, le J300 élimine jusqu’à 99,9% des mites et bactéries en émettant des UV à une longueur d’onde de 253.7nm.

En addition, il utilise également des ondes ultrasoniques pour prévenir la reproduction des mites. Il ne faut pas oublier que l’appareil assure votre sécurité en éteignant automatiquement la lumière UV lorsqu’il est soulevé.

Enfin, le J300 est muni d’un système de déshumidification par air chaud de 55°C. Il souffle de l’air chaud pour réduire l’activité des mites et déshumidifier votre matelas, créant un environnement de sommeil hygiénique. De cette manière, il transforme votre lit en un véritable sanctuaire de propreté, offrant des nuits saines et rafraîchissantes.

Des offres spéciales pour célébrer le lancement

Pour célébrer le lancement de ces deux produits révolutionnaires, JIGOO propose des offres spéciales. Sur le site Geexmaxi, le S300 Pro est disponible à 109,99 euros et le J300 à 85,99 euros. Vous avez également la possibilité de vous inscrire pour obtenir un coupon de réduction de 2%. De plus, vous pouvez vous abonner pour bénéficier d’une réduction de 4% sur Geexmaxi.

Sur le site Jigoolife, le S300 Pro est à 119,99 dollars et le J300 à 109,99 dollars. Utilisez le code JIGOOEUPR10 pour obtenir une réduction de 10 dollars. Transformez votre lit en un havre de propreté et profitez de nuits paisibles et saines.