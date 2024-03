Logitech sort un nouveau duo clavier souris qui réinvente l’espace de travail

Découvrez le dernier né de Logitech, le clavier Signature Slim et le combo associé, conçus pour une transition fluide entre le travail et la vie personnelle. Embrassez une nouvelle ère de productivité et de confort avec ces innovations.

Découvrez le Signature Slim de Logitech

Le Signature Slim K950 et le Signature Slim Combo sont les dernières innovations de Logitech. Ils sont spécialement conçus pour les personnes qui jonglent entre tâches personnelles et professionnelles dans un même espace. Avec leur design élégant et leurs fonctionnalités avancées, ces outils sont destinés à améliorer l'expérience utilisateur au quotidien.

Transition sans effort entre vie privée et travail

Logitech présente une solution clé en main pour ceux qui cherchent à optimiser leur temps entre différentes activités. Le Signature Slim Combo, composé du clavier Signature Slim K950 et de la souris Signature Plus M750, promet une expérience utilisateur sans précédent.

Technologie et silence au service de la concentration

Le Signature Slim K950 offre une frappe réactive et silencieuse avec une frappe de type ordinateur portable. La souris Signature Plus M750 garantit un défilement rapide et précis, grâce à la SmartWheel. Cette combinaison est idéale pour maintenir une concentration optimale, sans perturber l'environnement de travail.

L'engagement de Logitech

Durabilité environnementale

Logitech confirme son engagement envers la planète avec son duo clavier souris, tous deux certifiés neutres en carbone. Logitech montre l'exemple en matière de production respectueuse de l'environnement. Il utilise du plastique recyclé et des emballages provenant de sources responsables.

Disponibilité et tarification

Les produits de la gamme Signature Slim sont désormais disponibles à l'achat sur le site de Logitech et auprès des revendeurs agréés. Le clavier sans fil Signature Slim K950 est proposé au prix de 89,99 euros, tandis que le Signature Slim Combo est disponible pour 119 euros.

Une solution idéale pour les professionnels modernes

Avec le Signature Slim K950 et le Signature Slim Combo, Logitech offre une solution complète pour les professionnels d'aujourd'hui. Alliant style, fonctionnalité et engagement écologique, ces produits sont parfaits pour ceux qui recherchent le meilleur de la technologie pour leur espace de travail hybride.

Logitech continue de repousser les limites de l'innovation. Elle affirme son rôle de leader dans le secteur des solutions pour les espaces de travail personnel et professionnel. Ces nouveautés sont une preuve supplémentaire de l'engagement à créer des produits qui améliorent non seulement la productivité, mais aussi le bien-être des utilisateurs.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.