Lidl crée la sensation avec une console retro à moins de 20 euros !

Lidl s’invite dans l’univers du retrogaming avec des consoles portables à moins de 20 euros.

Après le Monsieur Cuisine Connect, le géant du hard discount Lidl surprend une fois avec un produit à un prix défiant toute concurrence. Désormais, la chaîne de supermarchés propose aux consommateurs des consoles portables rétro à moins de 20 euros, un prix imbattable pour une expérience ludique accessible à tous.

Un succès fulgurant auprès des enfants… et des adultes

Ces consoles connaissent un certain engouement, notamment auprès des jeunes enfants. Cependant, elles séduisent également les adultes qui éprouvent une certaine nostalgie pour les jeux vidéo de leur enfance.

Ainsi, la Lidl console 20 euros permet à chacun de retrouver les classiques du gaming d’antan, tout en proposant 10 titres exclusifs, pour le plus grand bonheur des petits joueurs. Les consoles Lexibook et Cyber Arcade lancées par Lidl embarquent 150 jeux, dont 140 classiques du gaming et 10 titres exclusifs. Ces appareils offrent donc une véritable plongée dans l’univers des jeux rétro, permettant aux utilisateurs de redécouvrir les joies du retrogaming à moindre coût.

Lidl sort ça console rétro à 20€ avec 150 jeux

Disponible aujourd'hui bien envie de la prendre 🕹️ pic.twitter.com/wylHF5Q1HC August 4, 2023

Des caractéristiques intéressantes pour la console retro de Lidl

Ces consoles portables disposent d’un écran couleur de 2,5 pouces (Lexibook) et 1,8 pouces (Cyber Arcade). Permettant ainsi une expérience de jeu correcte malgré leur petite taille. Elles fonctionnent avec des piles ou sur secteur, grâce à un câble fourni. Le tout est compact et léger, ce qui assure une facilité de transport et une prise en main confortable pour les enfants.

Face aux consoles de jeux vidéo traditionnelles onéreuses, la console à 20 euros de Lidl se positionne comme une alternative. Abordable et ludique. Bien qu’elle ne propose pas les dernières nouveautés en matière de gaming, elle offre néanmoins une expérience vintage plaisante pour les amateurs de retrogaming.

Prix :

Lexibook : 19 euros

Cyver Arcade : 17,99 euros

Déclinaisons disponibles :

Lexibook : Cars, la Pat’Patrouille, Reine des Neiges ou PJMasks

Cyver Arcade : Reine des Neiges, Spiderman, la Pat’Patrouille ou sans franchise.

Lexibook