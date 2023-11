Modern Warfare III, plongez dans l’Action avec LG France et Call of Duty

En plein essor de l’activité gaming, LG France et Call of Duty s’unissent comme beurre et confiture pour propulser le lancement du très attendu Call Of Duty: Modern Warfare III. Tous les dangers, toutes les joies, la montée d’adrénaline du gaming réimaginée pour vous apporter l’expérience ultime.

La magie du gaming avec LG France et Call of Duty

Imaginez, il fait froid et sombre à l’extérieur, la plus chaude des boissons est à votre côté, tandis que vous êtes niché confortablement au coeur de votre salon, la lumière tamisée focalisée sur un seul point : les TV OLED C3 et OLED Flex de LG, phares de cette merveilleuse alliance. Et tenez-vous bien, rien que pour vous, les 1000 premiers participants chanceux reçoivent une copie numérique de Modern Warfare III en cadeau à l’achat de ces bijoux de technologie. N’est-ce pas fantastique?

« Pour nous, l’ambition n’est pas un vague terme à la mode, mais un objectif tangible. Notre but? Combler les gamers avec une expérience ludique réactive, sans accrocs et captivante. C’est le reflet de notre expertise et de notre constante soif d’innovation, » déclare calmement Romain Gras, Directeur Marketing de LG Electronics France.

CALL OF DUTY : Modern Warfare III sort le 10 Novembre 2023

Le Call of Duty: Modern Warfare III réapparaîtra le 10 novembre 2023, faisant battre les coeurs sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via Battle.net et Steam.p

Prenez le contrôle de votre destin, avec la suite directe de Call of Duty: Modern Warfare II et plongez-vous dans une campagne riche en décisions cruciales, marquée par des évènements indescriptibles post-Modern Warfare II. En bonus, savourez un mode Zombies en monde ouvert, des batailles multi-joueurs enflammées et un éventail de cartes à n’en plus finir – aussi bien pour les fans que pour les nouveaux venus!

Alors, vous êtes prêt à embrasser pleinement le jeu avec nos téléviseurs OLED LG ? Nos bijoux de technologie LG OLED C3 et OLED Flex vous délivreront une immersion complète dans le jeu. Ces merveilles procurent un gameplay renversant avec des temps de réponse ultra-rapides (0.1ms), une fluidité optimale en 4K à 120i/s en Dolby Vision, la compatibilité VRR avec G-Sync et FreeSync, et bien sûr, l’image OLED de haute qualité.

Offre spéciale LG Electronics France et Call of Duty

À l’occasion de ce partenariat explosif, du 16 octobre au 22 décembre 2023, nous réservons une surprise qui vaut le détour pour les 1000 premiers participants LG. Une version numérique du jeu Call Of Duty: Modern Warfare III (PEGI 18) vous sera offerte pour chaque achat d’une TV LG OLED C3 ou d’une TV OLED Flex.

Communiqué de presse du 06 Novembre 2023