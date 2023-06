Les patates sont cuites pour Instant Pot : chronique d’une banqueroute

Instant Pot, le célèbre appareil de cuisine multifonction se retrouve dans une situation délicate. Avec sa société mère ayant déposé une demande de faillite, leurs problèmes s’accumulent. Malgré son efficacité pour cuire les aliments, la diversification et les nouveaux produits ne semblent pas suffisants pour éviter la banqueroute. Les patates sont cuites pour Instant Pot, marquant ainsi la fin d’une ère.

Instant Pot : Une période difficile et une demande de faillite

Malheureusement, Instant Pot traverse actuellement une période difficile. Sa société mère a déposé une demande de faillite. Heureusement, un nouvel accord de financement de 132,5 millions de dollars soutiendra l’entreprise pendant qu’elle cherche un nouveau cap.



En janvier, le Wall Street Journal a rapporté que Instant Pot avait fait appel à des conseillers en restructuration. Cette décision visait à sortir de sa situation économique désastreuse. En mars, un article est paru sur les efforts de l’entreprise pour trouver un nouveau produit à succès.

Cette décision est compréhensible. Les ventes d’appareils de cuisson multifonction électroniques ont chuté de 50 % depuis 2020. Instant Pot représente une grande part de ce marché.

Diversification et défis pour Instant Pot

En 2021, Instant Pot a annulé des commandes d’une valeur de 100 millions de dollars auprès de détaillants. Cette action a peut-être créé une rareté temporaire, mais a probablement refroidi l’intérêt des consommateurs et des revendeurs pour ses produits.

Alors que les ventes diminuent, la pression pour continuer à croître persiste. Cela a conduit Instant Pot à diversifier ses offres en lançant des produits tels qu’un purificateur d’air et un four à convection. Cependant, ces initiatives n’ont peut-être pas été suffisantes pour éviter la faillite actuelle.

L’équilibre entre croissance et excellence fondamentale

L’entreprise doit répondre aux attentes de Cornell Capital. Cette société de capital-investissement a acquis Instant Pot en 2019. Elle l’a fusionné avec Corelle Brands, le fabricant des produits Pyrex et CorningWare.

Souvent, les entreprises technologiques sont poussées à répondre aux exigences du secteur, avec une demande constante de croissance et l’exploration de nouvelles catégories. Cependant, se concentrer sur l’excellence dans un domaine spécifique peut apporter des avantages en termes de qualité.

Cela peut même signifier une croissance plus lente et des profits plus modestes. La recherche constante de croissance comporte également des risques, tels que l’endettement pour financer de nouveaux projets et la possibilité d’échecs majeurs.

Instant Pot : Un besoin de se recentrer sur l’excellence fondamentale

Le PDG de la marque, Ben Gadbois, est conscient de la situation et encourage l’entreprise à développer et à commercialiser de nouveaux produits. Cependant, il est important de noter que des améliorations significatives au-delà de l’apparence esthétique de l’Instant Pot seront nécessaires.

Cela afin de répondre pleinement aux besoins des consommateurs. Malgré notre enthousiasme pour l’appareil et son potentiel, l’annonce de nouveaux produits tels qu’une cocotte électrique et un batteur sur socle ne semble pas suffisante.



Ainsi, il est nécessaire de prendre d’autres mesures pour éviter la faillite. Parfois, il n’est pas nécessaire de chercher à croître à tout prix. Être excellent dans un domaine spécifique peut apporter qualité et satisfaction aux clients.



Instant Pot a été un phénomène de produit. Cependant, peut-être est-il temps pour l’entreprise de se recentrer sur son excellence fondamentale. Plutôt que de se lancer dans des domaines qui ne lui conviennent pas.