Gardez votre aspirateur Dyson en pleine forme avec un petit nettoyage régulier

Ne vous est-il jamais arrivé de passer l'aspirateur dans un coin de la maison pour vous apercevoir que celui-ci ne ramasse presque rien ? Avant de vous dire que votre fidèle aspirateur Dyson a rendu l'âme, permettez-moi de vous expliquer comment lui redonner un coup de jeune en quelques gestes simples. Car oui, je vais vous révéler les secrets pour nettoyer efficacement sa brosse !

Pourquoi doit-on nettoyer la brosse ?

Si je vous parle aujourd'hui de ce petit entretien indispensable, c'est parce que la brosse de notre aspirateur robot est sollicitée sans relâche. À chaque utilisation, elle doit se frayer un chemin à travers les tapis, moquettes et autres surfaces poussiéreuses. Les cheveux, poils d'animaux, peluches et autres saletés viennent alors s'accrocher à ses poils, ce qui diminue progressivement son efficacité. Bientôt, votre aspirateur ne ramasse plus rien et les odeurs commencent à se faire sentir. Oui, je sais, ce n'est pas très ragoûtant ! C'est pourquoi il est conseillé de procéder à un petit nettoyage mensuel de la brosse afin de prolonger la durée de vie de votre précieux allié ménager.

Préparer le nettoyage

Avant de commencer les opérations, je vous recommande de débrancher l'appareil pour des raisons évidentes de sécurité. Ensuite, munissez-vous de gants et d'un ciseau ou d'un objet coupant pour venir à bout des cheveux et fibres emmêlés. Ayez également à portée de main un sac poubelle dans lequel vous jetterez tous les déchets.

Le démontage de la brosse

La première étape consiste à démonter la brosse pour pouvoir accéder facilement à tous ses recoins. Commencez par ôter le tube d'aspiration, puis retirez délicatement la tête pivotante. Vous devriez apercevoir deux petites vis sur le côté du boîtier : dévissez-les à l'aide d'un tournevis pour libérer le support de la brosse. Faites attention en enlevant ce dernier, car des fils électriques relient le moteur de la brosse.

Couper les indésirables

Une fois la brosse démontée, inspectez-la attentivement à la recherche de fils, cheveux ou poils emmêlés autour des poils. Armez-vous de votre ciseau et coupez-les doucement, en prenant soin de ne pas endommager les fils électriques ni d'arracher les poils de la brosse. Vous pouvez ensuite utiliser vos doigts pour retirer ces résidus et les jeter dans le sac poubelle prévu à cet effet.

Un bon shampooing pour la brosse

Maintenant que les gros débris ont été éliminés, il est temps de passer au nettoyage en profondeur. Rincez d'abord la brosse sous un filet d'eau tiède pour la débarrasser des saletés encore présentes. Ensuite, appliquez un peu de savon doux sur les poils : j'opte généralement pour un produit naturel sans substances agressives. À l'aide d'une vieille brosse à dents ou d'une petite brosse, frottez vigoureusement pour bien faire pénétrer le savon partout.

Laissez agir quelques minutes, puis rincez abondamment jusqu'à ce que l'eau soit claire. N'hésitez pas à répéter l'opération si certaines zones semblent encore sales. Pendant que la brosse est en train de se faire un peu bichonner, je vous conseille également de nettoyer le corps de la tête pivotante avec une éponge humide et du savon.

Séchage et remontage

Une fois que la brosse et le boîtier sont parfaitement propres, il ne reste plus qu'à bien les essuyer avec un chiffon doux et les laisser sécher complètement avant de tout remonter. Procédez dans l'ordre inverse en replaçant d'abord le support de la brosse dans son logement, puis en revissant les deux petites vis. Rebranchez ensuite le conduit d'aspiration, et le tour est joué ! Votre aspirateur Dyson est désormais prêt à aspirer comme au premier jour.

Petit truc en plus

Pour une efficacité optimale et durable de votre aspirateur, je vous recommande de passer régulièrement un chiffon humide sur le corps de l'appareil afin d'éliminer la poussière qui pourrait s'y accumuler. Une machine bien entretenue, c'est une machine qui dure !

Vous le voyez, il n'est pas bien compliqué de maintenir son aspirateur Dyson en parfait état de marche. Un peu d'huile de coude et quelques minutes par mois suffisent amplement pour prolonger sa durée de vie et éviter les mauvaises odeurs. Grâce à ces gestes simples, votre fidèle allié continuera à vous offrir des performances optimales pour un nettoyage impeccable de votre intérieur.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.