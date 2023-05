Les Gardiens de la Galaxie Vol 3 : la fin du film expliquée !

Les Gardiens de la Galaxie Vol 3, la franchise qui a conquis des millions de fans, marque l’arrivée d’un nouveau personnage dans les films Marvel, Adam Warlock. Cependant, cela signifie également la fin de certains personnages bien-aimés. Pour vous aider à comprendre le déroulement de l’histoire et l’évolution du MCU, voici les explications sur la fin des Gardiens de la Galaxie Vol 3.

Le commencement de la fin des Gardiens de la Galaxie Vol 3

Le film commence avec Rocket, «89P13», prisonnier du Maître de l’Évolution parmi un groupe de ratons laveurs en cage. Nous sommes ensuite transportés dans le présent à Knowhere, le nouveau QG des Gardiens. Quill est un alcoolique depuis la mort de Gamora, les autres Gardiens s’inquiètent pour lui. Soudain, Adam Warlock arrive à Knowhere pour récupérer Rocket. Il décapite Groot, bat presque Drax à mort et envoie Rocket dans un état critique avec un faisceau d’énergie. Nebula le poignarde, il s’envole.

Quill et Mantis tentent de sauver Rocket

Dans cette partie, Quill et Mantis font tout leur possible pour sauver Rocket en utilisant un pack médical. Cependant, ils découvrent qu’un commutateur d’arrêt menace de tuer Rocket s’ils l’utilisent. Cette partie présente l’enjeu de l’histoire.

La découverte de la société responsable de la technologie de Rocket

Quill et Mantis découvrent que la société responsable de la technologie utilisée sur Rocket se trouve sur une planète-QG. Ils laissent Kraglin et Cosmo pour garder Knowhere et partent pour la planète-QG pour obtenir les informations nécessaires pour sauver Rocket.

L’infiltration de la planète-QG

Les Gardiens rencontrent la Gamora passée, qui est maintenant membre des Ravageurs, et elle les aide à infiltrer la planète-QG. Cependant, une bagarre éclate et ils obtiennent seulement une partie des informations nécessaires.

La recherche de la pièce manquante de Rocket

Les Gardiens et Adam Warlock partent à la recherche de la pièce manquante pour sauver Rocket, qui a été enregistrée dans l’ordinateur cérébral de l’un des « enregistreurs » du High Evolutionary. Ils se rendent sur la planète où se trouvent les enregistreurs, mais découvrent que la planète est en ruine et que tous les enregistreurs sont morts.

Le combat contre Le Maelström

Ils découvrent qu’une autre entité, Le Maelström, créée par le High Evolutionary, est une force de destruction incroyable. Ils doivent combattre Le Maelström pour sauver la galaxie. Cette partie est cruciale pour la fin des Gardiens de la Galaxie Vol.3.

La fin des Gardiens de la Galaxie Vol 3 : la mort de Quill et la survie de Rocket

Le film se termine avec les Gardiens rendant hommage à Quill, qui a utilisé son pouvoir pour vaincre Le Maelström. Cependant, cela lui coûte la vie. Rocket survit grâce à la pièce manquante trouvée dans l’enregistreur, et Adam Warlock part pour poursuivre sa propre quête. Les Gardiens continuent leurs aventures ensemble.