Qui est le Maître de l’Evolution, ce méchant des Gardiens de la Galaxie Vol 3 ?

Le film « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 » promet d’être le plus sombre de la série des films Marvel de James Gunn avec l’arrivée du Maître de l’Evolution en tant que méchant principal. Interprété par Chukwudi Iwuji. Le personnage est crucial pour l’histoire d’Adam Warlock, joué par Will Poulter. Le Maître de l’Evolution est un scientifique brillant qui s’intéresse à la manipulation génétique et à l’évolution des animaux conscients.

Le méchant dans les Gardiens de la Galaxie 3 : Le Maître de l’Evolution

Le choix du Maître de l’Evolution comme méchant principal est intéressant pour la Saga du Multivers du MCU, car le personnage pourrait résoudre certains problèmes et fournir des réponses importantes. Ses origines remontent à sa création en 1966 dans The Mighty Thor # 134, où il était un biologiste humain nommé Herbert Edgar Wyndham obsédé par l’évolution. Il est souvent entré en conflit avec des héros tels que les Quatre Fantastiques et les Avengers en raison de ses méthodes extrêmes.

Un lien possible avec la naissance d’Adam Warlock et Rocket

Le Maître de l’Evolution est devenu plus tard un être omnipotent appelé « High Evolutionary » et a créé une planète artificielle appelée Counter-Earth. Son inclusion dans Guardians of the Galaxy Vol. 3 pourrait signifier que les fans peuvent enfin voir la naissance d’Adam Warlock dans le MCU. Dans les bandes dessinées, le Maître de l’Evolution a créé un cocon artificiel qui a conduit à l’apparition d’Adam Warlock.

Le personnage pourrait également être lié aux origines de Rocket dans le MCU, car dans les bandes dessinées, Rocket Raccoon est un animal modifié génétiquement par le Maître de l’Evolution. Sa présence dans Guardians of the Galaxy Vol. 3 pourrait également fournir un aperçu de la direction future du MCU en explorant des réalités alternatives et des versions alternatives de personnages familiers.

Le méchant des Gardiens de la Galaxie Vol 3 relie les réalités alternatives et la continuité principale du MCU

Le Maître de l’Evolution, avec sa capacité à manipuler les gènes et créer des êtres conscients, pourrait être un lien important entre ces réalités alternatives et la continuité principale de l’histoire du MCU. Guardians of the Galaxy Vol. 3 promet d’être un film clé pour la phase 4 du MCU. L’inclusion du Maître de l’Evolution en tant que méchant principal est un choix audacieux qui pourrait ouvrir la voie à des révélations importantes sur l’univers du MCU et les personnages qui le peuplent.

Un film crucial pour l’avenir du MCU

Les Gardiens de la Galaxie ont toujours été une équipe marginale, mais leurs aventures ont souvent eu des répercussions sur l’ensemble de l’univers cinématographique Marvel. Avec l’ajout du Maître de l’Evolution, le film promet d’élargir encore plus la portée de l’histoire et d’explorer des thèmes complexes tels que l’évolution et la transformation. En fin de compte, Guardians of the Galaxy Vol. 3 pourrait être un film crucial pour l’avenir du MCU en reliant les différents aspects de l’univers cinématographique Marvel.

Exploration des thèmes du Multivers, de l’évolution et de la transformation

Avec l’arrivée du Multivers, les possibilités sont infinies, et le choix du Maître de l’Evolution en tant que méchant dans les Gardiens de la Galaxie 3 pourrait s’avérer crucial pour explorer des thèmes tels que l’évolution et la transformation dans le MCU. Par ailleurs, les pouvoirs du Maître de l’Evolution pourraient permettre de présenter de nouveaux personnages et de nouvelles idées passionnantes, tout en offrant des perspectives sur l’histoire et l’avenir de l’univers cinématographique Marvel.

À lire en plus :