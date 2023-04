Gardiens de la Galaxie Vol 3 : la distribution et les personnages du film

Le retour du casting principal des précédents films des voyageurs de l’espace, ainsi que de nouveaux alliés et de terrifiants ennemis, marque ce nouveau film du MCU. Concluant la trilogie cosmique de James Gunn, ce dernier volet voit l’équipe éponyme et plusieurs nouveaux personnages faire leur retour. Découvrez dans cet article la distribution des Gardiens de la Galaxie Vol. 3.

Chris Pratt alias Peter Quill (Star-Lord)

Peter Quill, le chef mi-humain mi-Céleste de l’équipe initiale. On le voit la première fois dans « Les Gardiens de la Galaxie » en 2014. Par ailleurs, il a combattu aux côtés des Ravageurs, du Corps Nova et des Avengers dans diverses aventures du MCU.

Chris Pratt reprend le rôle dans « Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 ». Cette fois-ci, Star-Lord se préoccupe moins de l’état de l’équipe et il se concentre plus sur les retrouvailles avec Gamora. Cependant, bien qu’elle ait été sacrifiée par Thanos lors d’Infinity War, il doit accepter une variante de Gamora qui réside actuellement dans le MCU. D’un autre côte, les expériences récentes ont endurci Star-Lord, il n’est donc plus le leader que le public a connu.

Zoe Saldaña alias Gamora

Dans « Les Gardiens de la Galaxie », Zoe Saldaña a incarné Gamora, la guerrière impitoyable et fille de Thanos qui a développé des sentiments pour Peter Quill au fil du temps. Dans « Avengers: Infinity War », la Gamora originale a été tuée par Thanos, mais grâce au voyage dans le temps des Avengers dans « Endgame », une variante de 2014 a été ramenée à l’époque actuelle.

Malgré tout, c’est une Gamora qui n’a jamais voyagé avec les Gardiens. Dans « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 », elle est révélée comme étant à la tête d’une faction de Ravageurs, un syndicat criminel interstellaire.

Dave Bautista alias Drax le Destructeur

Dave Bautista a incarné Drax, un guerrier extraterrestre vengeur, dans « Les Gardiens de la Galaxie ». Ayant perdu sa famille aux mains de Thanos, il a travaillé avec l’équipe pour vaincre le Titan fou et protéger la galaxie. Dans « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 », Drax poursuivra sa quête de vengeance, tout en explorant sa relation avec sa fille qu’il a retrouvée à la fin du deuxième volet.

Karen Gillan alias Nébula

Karen Gillan a incarné Nébula, la fille adoptive de Thanos et sœur de Gamora, dans « Les Gardiens de la Galaxie ». Un peu plus tard, les Avengers la sauvent, tout comme Gamora, lors du vol temporel d' »Endgame ». Dans « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 », Nébula poursuivra sa quête pour se libérer de son passé et de sa relation toxique avec Thanos.

Pom Klementieff alias Mantis

Mantis, l’extraterrestre empathique a rejoint les Gardiens dans « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 ». Dans le troisième opus, elle continuera d’explorer ses capacités psychiques tout en aidant l’équipe à retrouver Gamora.

Vin Diesel alias Groot

Groot, l’arbre humanoïde extraterrestre, est un membre fondateur des Gardiens dans le MCU. Il ne peut exprimer qu’une seule phrase, « Je s’appelle Groot », pourtant les fans l’adorent en tant que personnage. Dans « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 », Groot aura un rôle important dans la conclusion de la trilogie.

Bradley Cooper alias Rocket

Rocket, le raton laveur génétiquement modifié, a été un membre fondateur des Gardiens dans le MCU. « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 » explorera l’histoire de Rocket. Il s’y confronte au Maitre de l’Evolution, un scientifique fou qui a créé des êtres génétiquement modifiés tels que lui.

Autres

En plus des membres réguliers de l’équipe, ce nouveau film présentera également de nouveaux personnages. Parmi eux, il y a Adam Warlock, joué par Will Poulter. Le film verra également le retour de plusieurs méchants du MCU, notamment le Ravageur Taserface et le criminel interstellaire intergalactique, le Grand Maître.