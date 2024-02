Ce mini projecteur haut de gamme fait vivre une nouvelle expérience cinéma

La marque française LENSO, spécialisée dans les mini projecteurs portables, annonce le lancement de son dernier modèle, le Lenso Solar. Ce mini vidéoprojecteur offre une expérience de visionnage immersive avec une qualité d’image exceptionnelle, adaptée à tous les environnements.

Présentation du mini projecteur Lenso Solar

Une qualité d’image HD à couper le souffle

Doté d’une résolution native Full HD de 1920 x 1080 pixels, le mini projecteur Lenso Solar garantit une netteté d’image remarquable. Sa fonction de correction automatique de la distorsion trapézoïdale assure une projection sans défaut. Ce qui offre ainsi une expérience visuelle optimale à chaque utilisation.

Facile à configurer et à utiliser

La configuration du mini projecteur Lenso Solar est un jeu d’enfant. Il ne faut que quelques instants pour profiter de ses fonctionnalités. Avec une portée de projection allant jusqu’à 4 mètres, il s’adapte à vos besoins de visionnage. De plus, sa télécommande intuitive ainsi que son panneau de contrôle tactile simplifient son utilisation au quotidien.

Un son immersif pour une expérience complète

Pour accompagner sa qualité d’image exceptionnelle, le mini projecteur Lenso Solar dispose de deux haut-parleurs de 2 x 5 watts. Ces haut-parleurs offrent une dimension sonore immersive à vos films et séries préférés. Que vous diffusiez du contenu depuis Netflix, Amazon Prime, YouTube ou Disney+, vous serez immergé dans un son de qualité cinéma.

Connectivité avancée et compatibilité universelle

Le Lenso Solar offre une connectivité filaire et sans fil étendue. Cela inclut le WiFi, le Bluetooth, l’HDMI, l’USB et l’AV. Il est compatible avec une large gamme d’appareils, tels qu’Android, iOS, Windows, MacBook et même les consoles de jeux. Ainsi, vous pouvez profiter de votre contenu préféré à partir de différentes sources sans aucune limitation.

Disponible dès maintenant à un prix promotionnel

Le mini projecteur Lenso Solar est disponible à un prix de 399,00 euros. C’est à dire un excellent rapport qualité-prix pour une expérience cinématographique à domicile.

Ne manquez donc pas l’opportunité de profiter de vos séries et films préférés avec une qualité d’image et de son exceptionnelle, où que vous soyez.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.