Le Monsieur Cuisine Connect est de nouveau en vente !!!

Le robot-cuiseur Monsieur Cuisine Connect est de nouveau en vente. De plus, vous n’allez même pas avoir à affronter des hordes de clients sans pitié grâce aux stocks. Lidl a créé l’événement il y a quelques années en sortant son robot-cuiseur à prix mini, le Monsieur Cuisine Connect. Le succès de cette machine ne s’est pas fait pas attendre. En effet, les clients de l’enseigne allemande n’ont pas tardé à se ruer dans le magasin le plus proche pour dévaliser les rayons.

Un rapport qualité-prix imbattable

Le fait que le robot de marque Silvercrest offre un rapport qualité-prix imbattable n’est pas surprenant. Le Monsieur Cuisine Connect est affiché deux à trois fois moins cher que les robots équivalents de la concurrence.

Par ailleurs, il présente des caractéristiques très satisfaisantes. Depuis son lancement, le Monsieur Cuisine Connect de Silvercrest fait régulièrement son retour dans les magasins Lidl de l’Hexagone. Les stocks se vident à chaque fois comme des petits pains. Par conséquent, ceux qui espèrent se procurer le robot-cuiseur ont intérêt à ouvrir l’œil et le bon.

Disponible en ligne : l’expérience d’achat facilitée

Nous avons une excellente nouvelle : le Monsieur Cuisine Connect de Silvercrest est à nouveau disponible à la vente. En plus, vous allez pouvoir vous l’offrir depuis le confort de votre canapé. Lidl a récemment lancé son site d’e-commerce.

Cela représente une suite logique pour l’enseigne allemande. En effet, elle veut désormais « offrir l’expérience Lidl au plus grand nombre ». Son site Internet enregistrait déjà 13 millions de visiteurs uniques par mois lorsqu’il n’était qu’une vitrine. Pas étonnant, donc, que Lidl ait voulu se positionner sur l’e-commerce.

Une disponibilité en ligne pour satisfaire la demande

La popularité du Monsieur Cuisine Connect est très élevée, tout comme celle des autres produits tech de Silvercrest vendus chez Lidl. Cependant, cela frustrait les clients qui n’arrivaient pas à se procurer le « Graal ». Ainsi, Lidl a décidé de reconstituer ses stocks sur sa plateforme de commerce électronique. Vous pouvez actuellement trouver le Monsieur Cuisine Connect en ligne, il n’y a donc aucune excuse pour ne pas vous l’offrir.

Caractéristiques du Monsieur Cuisine Connect

Au prix abordable de 349 euros, le Monsieur Cuisine Connect offre une variété de fonctionnalités culinaires. Il peut cuire, découper, mixer, pétrir et réaliser la cuisson à la vapeur ainsi que la cuisson sautée. Il est équipé d’un écran tactile de 7 pouces et d’une puissance pouvant atteindre 1100 watts. La fonction cuisson fonctionne à 1050 watts et le mixage à 800 watts.

Il offre également une vitesse de rotation d’environ 120-5200 tours par minute. De plus, il propose des températures allant de 37 à 130 °C, 10 vitesses, une fonction turbo et une balance de cuisine intégrée. En somme, c’est un excellent compagnon de cuisine au quotidien et à un prix très accessible.