Le bureau vélo eKinekt est disponible sur le marché

Le mode de vie sédentaire passif est une réalité grandissante chez les jeunes et chez les travailleurs dans certains milieux professionnels. Acer propose une solution à ce problème en inventant le bureau vélo eKitinekt.

Le bureau vélo eKitinekt est une solution qui contribue à la sauvegarde de notre environnement. Il est composé d’un plan de travail et d’un châssis. Ces deux éléments sont conçus à partir de plastique recyclé post-consommation (PCR).

Le bureau vélo eKinekt : pour un mode de vie sain

Voici un petit aperçu de ce produit :

Un nombre croissant de personnes mènent une vie sédentaire. Au sein du monde du travail, cette tendance est observée, surtout dans le secteur tertiaire. Alerté par ce constat, Acer a lancé au début de l’année 2023, le vélo-bureau nommé eKinekt.

Ce bureau est couplé à un vélo stationnaire pour allier durabilité et mode de vie sain. En fait, cet accessoire permet aux utilisateurs de faire du sport tout en générant de l’électricité par leur pédalage. Cette dernière est ensuite générée pour recharger différents appareils connectés tels qu’un ordinateur portable ou un téléphone portable.

Le bureau vélo eKitinekt peut être utilisé par les établissements scolaires et les entreprises. Il offre une solution à la problématique du manque d’activité physique en milieu scolaire et professionnel. Maintenant, Acer s’est associé à Tek Active pour équiper des espaces de co-working, des salles de conférence, des salles de visioconférence, des lieux de télétravail, etc.

Le bureau vélo eKinekt propose deux modes

Cet accessoire innovant propose deux modes. Premièrement, il y a le mode « travail« . Dans ce contexte, le bureau est rapproché du siège pour permettre à l’utilisateur de s’asseoir en position verticale. Le but étant de lui permettre de pédaler tout en utilisant son ordinateur.

Deuxièmement, pour le mode « sport », le bureau est positionné légèrement plus loin. Cela laisse assez d’espace pour adopter une position de course. Cette posture augmente l’amplitude de pédalage. Cette ingénieuse configuration permet aux utilisateurs de rester en mouvement et de faire des exercices durant les périodes de pause. Ils peuvent facilement basculer vers le mode travail en repositionant le bureau à sa place initiale.

Qu’en est-il du caractéristique du bureau vélo eKinekt ?

Le eKinekt a un design ajustable. Il est pourvu de deux ports USB de type A et d’un port USB de type C. Il arbore également un accroche-sac et un porte-gobelet très pratique. A l’arrière de l’accessoire se trouve un indicateur LED qui s’allume quand l’utilisateur pédale. Ce dernier indique que l’énergie dynamique est correctement transformée en électricité.

L’eKinekt comprend un écran LCD. Il faut le connecter à l’application mobile pour afficher les statistiques de l’exercice effectué. Les informations affichées sont la distance parcourue, la durée et la vitesse, l’estimation du nombre de calories brûlées, etc. L’utilisateur peut conserver son historique pour avoir un suivi précis de l’évolution de sa performance.

La résistance du pédalage, la hauteur du siège et du bureau peuvent être ajustées en fonction des préférences de la personne qui l’utilise. Cela donne l’opportunité de surpasser ses limites personnelles pour tendre vers un niveau d’activité physique plus conséquent.

Transformation de l’énergie dynamique en charge électrique

Le eKinekt transforme l’énergie dynamique en charge électrique. Le fait de pédaler à une cadence de 60 tours à la minute pendant une heure peut générer générer 75 watts d’énergie.

Communiqué de presse proposé par Acer