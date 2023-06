La Pixel Watch ne tient pas la route face à sa dernière rivale !

En opposant la Pixel Watch de Google et son dernier rival qui s’avère être la TicWatch Pro 5 ces deux montres connectées présentent de nombreuses différences. Et certaines d’entre elles permettent même d’affirmer que l’une prend le pas sur l’autre.

Et c’est la TicWatch Pro 5 qui gagne. Bien que six mois à peine séparent leurs sorties, la Pixel Watch fonctionne comme une smartwatch datant d’il y a plusieurs années. Elle se fait complètement distancer. Voici de plus amples informations sur le sujet.

La TicWatch l’emporte en termes d’autonomie

La Pixel Watch et la TicWatch Pro 5 ne pourraient pas être plus différentes en termes de performances et d’autonomie. Un décalage est réellement perceptible. Et il est navrant de constater que l’autonomie de la Pixel Watch est médiocre.

Après une seule séance de sport en mode connecté mais sans GPS et une utilisation en mode normal, elle passe de 100 % à 14 % en moins de 24 heures. Tandis que la TicWatch Pro 5 peut durer 4 jours, en jonglant entre le mode connecté et normal durant cet intervalle de temps.

Le chargement de la TicWatch Pro 5 est également plus rapide. Si la Pixel Watch met près de 90 minutes à se recharger complètement, son rival ne prend que 20 minutes de temps de charge. A ce niveau, leur différence est donc flagrante.

Fitbit surpasse de peu Mobvoi Health

En termes de suivi de la condition physique, la Pixel Watch et la TicWatch 5 Pro disposent chacune d’une application capable de mesurer vos constantes. Mais l’application Fitbit à laquelle la Pixel Watch est associée est plus facile à utiliser et plus attrayante que Mobvoi Health. En effet, l’application du rival de la montre connectée de Google est moins informative et n’est pas aussi conviviale.

Ce qui fait que la Pixel Watch possède tout de même de bons atouts. Hormis l’autonomie de sa batterie, cette smartwatch est fiable. Les notifications parviennent à temps et le retour haptique de la montre est plutôt bon. Et même si le clavier est un peu lent, il est étonnamment précis.

Les points faibles du design de la Pixel Watch

Pour suivre, la Pixel Watch de Google présente un design pouvant être amélioré, car face à son rival, son allure actuelle semble limiter son attrait. Le boîtier de 41 mm est assez grand, mais il semble délicat. Et la couronne rotative n’a pas la même douceur que celle de la TicWatch Pro 5 quand elle est tournée.

De ce fait, le prix relativement élevé de la montre connectée de Google ne semble pas être justifié. Alors que la TicWatch Pro 5 a l’apparence, les sensations et les performances d’une smartwatch vendue au même tarif.

La TicWatch 5 Pro, un meilleur investissement

Au final, en comparant les divers aspects extérieurs et internes de la Google Pixel Watch et de son dernier rival en date, une conclusion est certaine. La TicWatch 5 Pro représente un bien meilleur investissement, car elle possède bien plus d’atouts. Et elle est vraiment capable d’initier quelqu’un au plaisir de porter une smartwatch.