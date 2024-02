La nouvelle Volkswagen ID.7 Tourer pourrait bien électriser les routes !

Le constructeur allemand Volkswagen élargit son offre de grands breaks électriques avec le nouveau modèle tant attendu : l’ID.7 Tourer. Cette voiture fait partie des premiers breaks de la marque à adopter une autre appellation que Variant, optant pour Tourer. Il s’agit sans doute d’une tentative pour se détacher du passé tout en reconnaissant le succès obtenu grâce au grand volume de coffre dont ces modèles ont toujours bénéficié.

L’ID.7 Tourer vient comme une réponse aux besoins des familles qui souhaitent adopter un véhicule plus respectueux de l’environnement sans sacrifier sur l’espace et les commodités. Le constructeur tente ainsi d’imposer une alternative électrique à la Passat SW. Cependant, le principe d’un break électrique continue de susciter des interrogations, même avec une autonomie théorique de 685 km.

L’autonomie et les caractéristiques techniques de l’ID.7 Tourer

Équipée d’une batterie de 86 kWh, l’ID.7 Tourer jouit d’une autonomie pouvant atteindre 685 km, ce qui la rend parfaitement adaptée aux longs trajets familiaux. L’arrière de cette nouvelle venue se distingue de celui de la berline par son design, caractérisé par une longue ligne de toit. Ce break électrique se positionne entre un break classique et un shooting brake dynamique.

Toujours avec l’objectif d’allier écologie et confort, l’ID.7 Tourer propose un habitacle spacieux pouvant accueillir cinq personnes. La longueur totale de cette voiture est de 4 961 mm, conservant ainsi l’habitabilité somptueuse de l’ID.7 berline tout en offrant davantage de place pour les bagages. Le coffre dispose d’un volume conséquent de 605 litres, idéal pour emporter tout ce dont la famille a besoin lors des déplacements.

Imege : www.volkswagen-newsroom.com

La technologie embarquée

Le constructeur allemand ne s’est pas contenté d’une simple transition vers l’électrique pour son nouveau break. La Volkswagen ID.7 Tourer intègre également des technologies avancées, tant pour le conducteur que pour les passagers. On retrouve ainsi diverses fonctionnalités destinées à faciliter la conduite et améliorer les performances du véhicule.

Afin de s’adapter aux préférences de chaque utilisateur, l’ID.7 Tourer offre plusieurs modes de conduite ainsi que des options de personnalisation selon les besoins. Par exemple, il est possible d’ajuster la suspension ou la direction en fonction du style de conduite souhaité. De plus, les écrans tactiles qui équipent le tableau de bord permettent d’accéder facilement aux différentes fonctionnalités et de recevoir des informations en temps réel sur l’état du véhicule.

Imege : www.volkswagen-newsroom.com

Volkswagen ID.7 Tourer, une nouvelle ère pour les breaks électriques familiaux

La Volkswagen ID.7 Tourer marque un tournant dans l’industrie automobile en proposant un break électrique spacieux, performant et écologique. Les familles soucieuses de leur impact environnemental se tournent de plus en plus vers ce type de véhicules, qui répond parfaitement à leurs besoins tout en respectant l’environnement.

Avec l’ID.7 Tourer, Volkswagen franchit une étape supplémentaire dans son engagement pour la transition énergétique, en démontrant qu’il est possible de concilier performance, confort et respect de l’environnement dans un grand break familial. Les futurs possesseurs de cette voiture pourront ainsi profiter pleinement des avantages de la mobilité électrique sans faire de compromis sur l’espace et les équipements.

Imege : www.volkswagen-newsroom.com

