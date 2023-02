Où regarder Jurassic World : Le Monde d’après en streaming gratuitement ?

Après avoir créé l’engouement dans les salles de cinéma en 2015, Jurassic World revient sur le devant de la scène avec une suite qui promet déjà des heures de divertissement. Baptisé Jurassic World : Le Monde d’après, ce chef-d’œuvre signé Universal Pictures est un film à voir absolument. Alors, vous avez hâte de découvrir la suite des aventures de Claire et Owen ? Suivez le guide pour regarder Jurassic World : Le Monde d’après streaming.

Quatre ans se sont écoulés depuis la fin de Jurassic World : Fallen Kingdom et les fans ont été nombreux à attendre la suite. L’annonce du troisième volet est donc une véritable aubaine pour les amateurs de cette saga de science-fiction. Une chose est sûre : une nouvelle aventure pleine d’actions vous attend avec Jurassic World : Le Monde d’après. D’une durée officielle de 2 heures et 26 minutes, il s’agit du film le plus long de la franchise Jurassic Park.

Dans ce nouvel opus, les survivants doivent vivre dans un monde où la nature et les dinosaures sont en pleine expansion. Comment vont-ils faire face aux nouveaux défis qui les attendent ? Découvrez dans ce guide complet comment regarder Jurassic World : Le Monde d’après en streaming, gratuitement et sans aucune restriction.

Jurassic World : Le Monde d’après en quelques mots

Jurassic World : Le Monde d’après est le nouveau volet de la franchise Jurassic Park. Il se déroule 4 ans après les événements du film Fallen Kingdom.

Dans cette nouveauté, l’humanité entière subit les conséquences de la catastrophe qui s’est produite à Isla Nublar, quatre ans plus tôt. Les dinosaures commencent à se rapprocher dangereusement des villes et de nombreuses entreprises peu scrupuleuses sont intéressées par ces animaux préhistoriques. À ce stade, Claire parvient à convaincre Owen de sortir de sa retraite et de prendre les choses en main afin d’empêcher que la situation ne s’aggrave.

Avec l’aide du docteur Malcolm, ils vont ainsi tenter de trouver une solution qui leur permettra à la fois de sauver l’humanité et d’anéantir ces dangereux ennemis. Une intrigue palpitante et riche en suspense qui présage déjà une suite à la hauteur de nos attentes.

De plus, on a également le plaisir de retrouver les acteurs du Jurassic World en 2015. Pour ne citer que Jeff Goldblum, Sam Neill et Laura Dern. Chris Pratt et Bryce Dallas-Howard reprennent également leurs rôles d’Owen Grady et Claire Dearing.

Pour ce troisième volet, le réalisateur Colin Trevorrow revient également aux manettes. Il sera accompagné par les deux scénaristes Emily Carmichael et Derek Connolly.

Profiter de Jurassic World : Le Monde d’après sur Mycanal

Si vous êtes abonné à Canal Plus, vous pouvez regarder le film Jurassic World : Le Monde d’après en streaming sur MyCanal. Cette application vous permet de visionner le film directement sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Vous pouvez également regarder le film sur votre smart TV avec Chromecast ou Apple TV.

En revanche, comme les contenus disponibles sur Canal Plus varient en fonction de la localisation, si vous voyagez à l’étranger, Jurassic World : Le Monde n’est pas accessible en dehors de la France. Dans ce cas, il faudra souscrire à un VPN pour le streaming.

Jurassic World : Le Monde d’après : FAQ sur le film

Quand Jurassic World : Le Monde d’après est-il sorti en salle ?

Jurassic World : Le Monde d’après est sorti dans les salles de cinéma françaises le 8 juin 2022.

Quid du casting

Les acteurs Chris Pratt et Bryce Dallas Howard reprennent leurs rôles d’Owen Grady et Claire Dearing. Ils seront rejoints par le trio original de la saga, composé de Jeff Goldblum, Sam Neill et Laura Dern dans leurs rôles respectifs. Omar Sy est également de retour dans le rôle de Barry Sembène.

Qui est aux commandes de Jurassic World : Le Monde d’après ?

Après avoir passé le relais à Juan Antonio Bayona pour le deuxième volet de la saga, Colin Trevorrow est aux commandes de ce troisième opus qui a également coécrit le scénario avec Emily Carmichael et Derek Connolly. Quant à la production, deux grands noms de l’industrie du film sont en tête d’affiche. Parmi lesquels Frank Marshall, celui derrière les films cultes comme Indiana Jones, Retour vers le Futur, Qui veut la peau de Roger Rabbit et Sixième Sens.