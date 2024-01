UFC – Jon Jones vs Stiple Miocic : la date se précise ! Découvrez ce que l’on sait

Après son annulation l’année dernière, voici la date du combat entre Jon Jones et Stipe Miocic, le combat le plus attendu des fans de MMA !

Le combat entre Jon Jones et Stipe Miocic, initialement prévu pour l’UFC 295 le 11 novembre 2023 à New York, a été annulé suite à la blessure de Jon Jones lors d’une séance d’entraînement. Alors que ce combat était certainement le plus attendu de l’année dernière, son annulation a fait la déception de nombreux fans de MMA. Toutefois, le numéro un de l’UFC affirme qu’il aura bien lieu !

En effet, Dana White a annoncé que Jon Jones devra subir une opération et sera absent pendant huit mois. Par conséquent, le combat a été annulé, et d’autres combats ont été programmés pour l’événement. Cependant, l’UFC a récemment annoncé une date pour le combat entre Jon Jones et Stiple Miocic pour 2024.

Lors de l’interview qu’il a accordée à Sportsnet, Dana White a exprimé son intention d’officialiser une date pour le combat entre Jon Jones et Stipe Miocic. Malgré la blessure de Jones, Dana White souhaite toujours organiser le combat. Il évoque un horizon plus précis pour la tenue de la rencontre, probablement cet été. Cela nous laisse croire que la rencontre entre Jones et Miocic intègrera le calendrier de l’UFC pour 2024.

Il a également mentionné que Tom Aspinall, le champion intérimaire de la division, est impatient de combattre. En résumé, il faudra faire preuve de patience pour assister au duel Jon Jones vs Stipe Miocic, sans oublier un Tom Aspinall prêt également à en découdre !