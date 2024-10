iTel lance l’Alpha 2, une smartwatch qui envoie du lourd

La marque iTel a désormais un nouveau représentant sur le marché des montres connectées et il s’agit de l’Alpha 2. D’abord lancée en Inde, cette nouvelle arrivée est très intéressante.

Ce que je sais c’est que cette smartwatch Bluetooth dotée de fonctions de suivi de la santé et de la condition physique risque de faire concurrence à de nombreuses autres marques.

L’iTel Alpha 2, une montre connectée dotée de fonctions avancées

Comme il n’est plus à la mode de produire de nouvelles smartwatch qui n’ont pas un maximum d’options pour satisfaire la clientèle d’aujourd’hui, je pense que l’iTel Alpha 2 est un modèle à surveiller.

Dotée d’un écran HD de 2,0 pouces avec une luminosité de 500 bits, cette montre connectée fait déjà concurrence à certaines montres Garmin dont l’écran est encore monochrome. Ensuite, j’apprécie le fait qu’elle ait plus de 150 cadrans de montre à la mode permettant de personnaliser l’écran d’accueil comme je le veux. Puis, il s’avère que cette montre a une couronne fonctionnelle pour la navigation. C’est plutôt pratique.

Un accessoire de suivi de la santé en plus sur le marché

Ensuite, si comme moi vous êtes du genre à vous préoccuper de votre santé, cet accessoire peut devenir votre compagnon. La fonction de surveillance de la santé 24/7 offre un suivi complet du bien-être. Cela en fait un dispositif portable de surveillance de la santé que je trouve aussi fonctionnel que tendance.

Elle relève très bien la fréquence cardiaque, le suivi de la SpO2, le suivi du sommeil et le suivi de l’activité. Les femmes peuvent également suivre leur cycle menstruel.

Pour ce qui est de la forme physique, l’iTel Alpha 2 est également capable de prendre en charge plus de 100 modes sportifs et permet de suivre les activités quotidiennes comme le nombre de calories, la distance parcourue et bien d’autres données.

Des options de connectivités très pratiques

Il est dit qu’un assistant vocal est également intégré. La montre est capable de contrôler l’appareil photo du smartphone avec lequel elle est couplée. Et comme sur l’Apple Watch il y a l’option recherche de mon téléphone, le contrôle de la musique, la météo, l’alarme, la protection par mot de passe et le chronomètre.

Ensuite, la montre prend également en charge les appels Bluetooth pour passer ou recevoir des appels directement depuis le poignet. Puis, elle dispose d’un pavé de numérotation rapide permettant de composer des numéros pour passer des appels.

Une bonne durabilité à toute épreuve

Enfin, la smartwatch iTel Alpha 2 proposée en bleu foncé, noir ou or rose est résistante à la poussière et à l’eau. Elle a été conçue selon la norme IP68. Le micro et le haut-parleur intégrés pour les appels vocaux mains libres avec un smartphone en mode Bluetooth connecté ne craignent pas ces éléments.

Et il est mentionné que tout porteur peut l’utiliser confortablement tout au long de la journée. L’entreprise promet également une autonomie de 7 jours, vu que la batterie fait 270mAh.

