Intersport brade cette liste de vélos électriques Nakamura avant le Black Friday !

Intersport propose des remises sur plusieurs vélos électriques Nakamura avant le Black Friday. Ces offres sont valables jusqu’au 17 novembre 2024. Elles permettent aux cyclistes de bénéficier de réductions substantielles et de cartes-cadeaux allant jusqu’à 500 euros. Que vous soyez passionné de VTT, de vélo de ville ou de vélo de randonnée, vous trouverez le modèle qui vous convient.

VTT électrique Nakamura E-Summit 950S au prix réduit

Le VTT électrique Nakamura E-Summit 950S s’adresse aux aventuriers en quête de performances exceptionnelles. Avec son moteur puissant, il permet d’atteindre de nouvelles altitudes sur des terrains exigeants. De plus, sa suspension ultra-fluide garantit une conduite stable et confortable. Son autonomie vous fait profiter de vos sorties sans soucis de batterie.

Profitez de ce modèle à 2 399,99 euros chez Intersport. Cette offre est uniquement valable pour le Black Friday. Bénéficiez aussi d’une carte cadeau de 500 euros pour vos futurs achats !

VTC électrique urbain Nakamura Crossover V, une autre option

Le Nakamura Crossover V s’adapte particulièrement à vos trajets quotidiens. Il mélange design et performances, avec une motorisation efficace qui facilite les déplacements. En outre, son autonomie vous accompagnera tout au long de votre journée. Le Crossover V dispose également d’une batterie facilement rechargeable.

Avant le Black Friday, offrez-vous ce vélo électrique Nakamura à 1 299,99 euros. Il s’accompagne d’une carte cadeau de 400 euros. Vous pourrez la dépenser lors de vos futurs achats !

VTT électrique Nakamura E-Summit 940, quel prix ce Black Friday ?

Le Nakamura E-Summit 940 est un VTT électrique puissant qui allie performance et confort. Son moteur de haute qualité et sa suspension robuste en font un excellent choix pour les amateurs de terrains variés. Avec ce vélo, dévalez des sentiers de montagne ou des chemins forestiers. Par ailleurs, sa batterie permet de longues sorties en toute tranquillité.

Profitez vite de la réduction avant ce Black Friday. Achetez votre vélo électrique à 1 599,99 euros chez Intersport. En prime, recevez une carte cadeau de 300 euros.

Quid du prix du VTT électrique Nakamura E-Summit 740 ?

Vous cherchez un modèle abordable sans compromis sur la qualité ? Le Nakamura E-Summit 740 est un VTT est fait pour vous. Son moteur puissant et sa batterie à grande autonomie vous permet de profiter de longs trajets sur des terrains difficiles. Sa suspension avant et arrière vous assurera une conduite confortable. Son design ergonomique rend également le vélo facile à manœuvrer.

Ce vélo vous intéresse-t-il ? Pour le Black Friday, Intersport vous le propose actuellement à 1 399,99 euros. L’offre inclut une carte cadeau de 300 euros en bonus, alors n’attendez plus !

VTC électrique urbain Nakamura Crossover A chez Intersport

Le Nakamura Crossover A est un vélo électrique urbain polyvalent. Ce modèle combine une assistance électrique fluide et un design moderne. De plus, il se compose de matériaux légers et durables. Il s’équipe de pneus larges pour un meilleur confort de conduite. Son moteur puissant vous aide à grimper les collines sans effort.

Le Crossover A est le moyen de transport idéal pour vos trajets en ville. Avant le Black Friday, ce vélo électrique Nakamura est proposé à 1 399,99 euros. En l’achetant, vous recevrez aussi une carte cadeau de 300 euros.

VTC électrique Nakamura Crossover XV pour les randonnées

Le Nakamura Crossover XV est conçu pour les passionnés de randonnée à la recherche d’un VTC électrique robuste. Il est doté d’une grande capacité d’autonomie, idéal pour les longues escapades, et d’une motorisation qui vous permettra de franchir facilement les obstacles. Sa suspension avant et son cadre renforcé lui confèrent une excellente stabilité et une conduite agréable. Ce modèle est une véritable invitation à l’aventure, tout en offrant une assistance électrique fiable.

Passionnés de randonnée, offrez-vous le Nakamura Crossover XV dès maintenant pour profiter de la réduction ! Il vous coûtera à peine 1 699,99 euros ce Black Friday. Vous obtiendrez aussi une carte cadeau de 200 euros.

Achetez le VTC électrique randonnée Nakamura Crossover XA

Le Nakamura Crossover XA est un VTC électrique haut de gamme. Il est doté d’une suspension complète qui permet une absorption optimale des chocs. Elle garantit en même temps une conduite stable et fluide. Un autre atout de ce modèle est sa robustesse. Son cadre en aluminium et sa batterie de grande capacité sont parfaits pour les longues sorties.

Les vélos électriques Nakamura font l’objet d’une réduction pour le Black Friday. Vous pourrez acheter le Crossover XA à 1 899,99 euros seulement. Intersport vous offre même une carte cadeau de 200 euros.

VTC électrique urbain Nakamura Crossover S pour les citadins

Le Crossover S est un vélo urbain électrique compact, idéal pour les trajets quotidiens en ville. Léger et maniable, il offre une conduite fluide et agréable grâce à son moteur efficace et sa batterie de qualité. Ce modèle se distingue par son excellent rapport qualité/prix. Il s’avère idéal pour les utilisateurs à la recherche d’un vélo fiable et facile à utiliser.

Les réductions avant le Black Friday rendent ce modèle encore plus abordable. En ce moment, chez Intersport, il est vendu à 999,99 euros. D’autant plus qu’il vient avec une carte cadeau de 200 euros.

Vélo électrique Nakamura E-Summit 740 Open pour Black Friday

Le VTT Nakamura E-Summit 740 Open est une version à cadre ouvert de l’E-Summit 740. Cela le rend encore plus accessible, notamment pour les cyclistes qui préfèrent une entrée plus facile. Il conserve toutes les qualités de son homologue fermé, avec une excellente suspension, un moteur puissant et une batterie longue durée.

Ce modèle s’adapte aux cyclistes de tous les niveaux. Il est disponible à seulement 1 499,99 euros ce Black Friday. Profitez de la réduction pour réaliser des économies et recevez une carte cadeau de 200 euros.

Des vélos tout-terrains électriques Nakamura E-Summit 700

Le VTT électrique Nakamura E-Summit 700 est conçu pour ceux qui cherchent un modèle d’entrée de gamme performant. Il combine un moteur efficace avec une batterie suffisante pour les trajets courts et moyens. Ce vélo est parfait pour les débutants ou les cyclistes occasionnels qui souhaitent découvrir les plaisirs du VTT électrique sans se ruiner.

Pour ce Black Friday, Intersport propose ce vélo électrique Nakamura au prix de 999,99 euros. C’est une excellente affaire, compte tenu de ses performances. D’autant plus que le vélo vient avec une carte cadeau de 200 euros.

Qu’en est-il du VTT électrique enfant Nakamura E-Summit Evo ?

Envie d’initier vos enfants aux joies du vélo électrique ? Le VTT électrique enfant Nakamura E-Summit Evo est l’option idéale pour vous. Ce modèle est léger et facile à manier tout en offrant une assistance électrique pour des trajets agréables. Il se munit d’une batterie qui permet de longues sorties en toute sécurité.

Pour ce Black Friday, offrez un vélo à votre fils ou à votre fille sans vous ruiner. L’E-Summit Evo est disponible à 799,99 euros. Bénéficiez aussi de 200 euros offerts en carte cadeau.

Des vélos gravel électriques Nakamura dispo ce Black Friday ?

Le Nakamura E-Gravel est un vélo polyvalent. Si vous souhaitez vous aventurer hors des sentiers battus et profiter des avantages de l’assistance électrique, il est fait pour vous. Le cadre léger et la suspension de ce vélo gravel permettent d’affronter des terrains de toutes sortes. Avec son moteur puissant et son autonomie, traversez de longues distances et profitez d’une conduite confortable.

En appliquant la réduction chez Intersport, ce vélo revient à 1 899,99 euros seulement. Cette offre est valable uniquement pour le Black Friday. Vous recevrez en bonus une carte cadeau de 200 euros.

Prix du vélo de ville électrique Nakamura E-City 70

Le Nakamura E-City 70 est un vélo électrique urbain simple et pratique. Il vous accompagne pour vos trajets quotidiens en ville. Ce deux-roues offre une conduite fluide et sans effort grâce à son moteur léger. Sa batterie assure également des déplacements sur de longues distances. Idéal pour les trajets quotidiens, ce vélo combine confort et efficacité.

N’hésitez plus et achetez ce vélo électrique à la modeste somme de 699,99 euros. Cette réduction s’appliquera jusqu’au Black Friday. De plus, vous vous verrez attribuer une carte cadeau de 100 euros.

Vélos pliants électriques Nakamura E-Flex 2.0 ce Black Friday

Le Nakamura E-Flex 2.0 est un vélo pliant électrique compact et pratique. Avec son design pliable, se range sans difficulté dans de petits espaces. Ce modèle combine la légèreté d’un vélo pliant avec les avantages d’un moteur électrique. Ces caractéristiques en font une option parfaite pour les déplacements urbains rapides et sans effort.

Vous êtes un cycliste citadin à la recherche d’un nouveau vélo au bon rapport qualité/prix ? Pour ce Black Friday, Intersport vous propose ce vélo à 899,99 euros. Le vendeur vous offre même une carte cadeau de 100 euros.

Et le longtail électrique compact Nakamura E-Crosscity dans tout ça ?

Le Nakamura E-Crosscity est un vélo électrique compact avec un cadre longtail. Il est capable de transporter plus de charges tout en restant agile dans les environnements urbains. Ce deux-roues combine un moteur performant, une suspension confortable et une capacité de charge accrue pour une utilisation quotidienne optimale.

Vite, achetez ce modèle dès maintenant à 1 099,99 euros. Intersport vend ce vélo électrique Nakamura à ce prix pour ce Black Friday. Vous récupérerez en même temps une carte cadeau de 100 euros !

VTC électrique urbain Nakamura E-Crossover V Connect

Le Nakamura E-Crossover V Connect est un VTC urbain connecté. Il a l’avantage de posséder des fonctionnalités supplémentaires pour une conduite plus pratique. Ce véhicule permet de connecter votre smartphone pour suivre vos performances en temps réel. En même temps, il reste simple à utiliser pour vos trajets quotidiens.

Rendez-vous sans plus tarder chez Intersport pour acheter votre vélo électrique Nakamura à 1 499,99 euros. Vous pourrez profiter de cette réduction avant le Black Friday. Une carte cadeau de 100 euros vous attend pour vos autres achats !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.