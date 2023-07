Insta360 sort une action cam polyvalente pour vous accompagner partout !

Découvrez la nouvelle Insta360 action cam, un compagnon polyvalent conçu pour vous accompagner dans toutes vos aventures, capturez et partagez vos moments les plus palpitants avec facilité.

Insta360 GO 3 : Un concurrent sérieux de GoPro

Plusieurs concurrents tentent de détrôner GoPro en proposant des designs et des fonctionnalités uniques. Un nouveau concurrent entre dans l’arène : l’Insta360 GO 3, l’action cam d’Insta360. Sa caméra incroyablement petite peut être utilisée seule et transmet en direct des aperçus vidéo sur un écran LCD.

Des outils vidéo uniques

Bien que DJI soit souvent considéré comme une alternative à GoPro, Insta360 propose également des outils vidéo uniques. En effet, ils offrent une webcam sur une nacelle stabilisée capable de suivre les utilisateurs.

Bien que la société se soit d’abord fait connaître pour ses caméras à 360 degrés, les actions cam d’Insta360 GO sont devenues populaires auprès des consommateurs. Cela s’explique par leur petite taille et leurs fonctionnalités utiles.

Améliorations par rapport à la première génération

La première Insta360 GO avait des fonctionnalités limitées par rapport à d’autres actions cam bien établies. Ses durées d’enregistrement étaient courtes et ses taux de trame bas. L’absence d’écran posait également problème.

L’Insta360 GO 2 a résolu ces problèmes en augmentant les taux de trame. De plus, elle permet la diffusion en direct sur une application smartphone. En outre, elle a amélioré l’étui de chargement, qui fait office de télécommande et de trépied.

Performances améliorées avec l’Insta360 GO 3

L’Insta360 GO 3 se rapproche encore plus de GoPro grâce à des améliorations de performances, notamment une légère augmentation de la résolution vidéo. Les utilisateurs peuvent capturer des vidéos jusqu’à 50 images par seconde en réduisant la résolution.

Il n’y a plus de limitations de temps d’enregistrement, tant qu’il y a suffisamment de puissance. L’autonomie de la batterie a également été améliorée, allant jusqu’à 45 minutes en solo ou jusqu’à 170 minutes avec l’accessoire Pod.

Les accessoires de l’action cam d’Insta360

L’Insta360 GO 3 est disponible à l’achat avec trois capacités de stockage différentes. Le Pod offre non seulement une meilleure autonomie de batterie. Mais, il propose aussi des prévisualisations vidéo grâce à son écran tactile intégré de 2,2 pouces. Il peut être utilisé comme télécommande et permet une prévisualisation en temps réel.

Utilisation polyvalente et accessoires inclus avec l’action cam d’Insta360

La caméra de la taille d’un pouce se fixe magnétiquement au Pod. De plus, elle peut être utilisée avec d’autres accessoires inclus. Ces accessoires comprennent un pendentif en métal pour la porter sur la poitrine.

Par ailleurs, il y a un support pour la fixer sur une casquette. Enfin, il y a un adhésif réutilisable pour les surfaces non magnétiques. L’Insta360 GO 3 est disponible avec des capacités de stockage de 32 Go, 64 Go ou 128 Go.

En résumé, l’Insta360 GO 3 est un concurrent sérieux de GoPro, offrant des fonctionnalités améliorées et une petite taille pratique. Son accessoire Pod améliore l’autonomie de la batterie et permet des prévisualisations vidéo. Cette caméra polyvalente peut être utilisée dans de nombreuses situations grâce à ses nombreux accessoires inclus.