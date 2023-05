InMotion RS, la première trottinette électrique dotée d’un système de transformation révolutionnaire

InMotion a annoncé le lancement de sa trottinette électrique haute performance InMotion RS intégrant le tout premier système de transformation. Ce dernier permet aux utilisateurs de transformer le scooter en 4 formes différentes en ajustant les paramètres de hauteur de la garde au sol.

Préparez-vous à vivre des sensations de conduite comme jamais auparavant avec l’Inmotion RS. Ce dernier-né de la gamme de véhicules électriques Inmotionun est désormais disponible sur Kickstarter. Cette trottinette électrique innovante offre un mélange unique de puissance, de vitesse et de style qui fera monter l’adrénaline.

InMotion RS, d’une voiture de sport à un véhicule tout-terrain

La trottinette électrique InMotion RS s’inspire du design des SUV avec son système de transformation unique au monde. Vous pouvez passer rapidement et facilement d’une forme à l’autre.

Elle bénéficie de quatre réglages de garde au sol allant de 183 mm à 303 mm. De cette manière, vous pouvez adapter votre conduite à vos besoins spécifiques en matière de tout-terrain et profiter de différences notables en termes d’absorption des chocs. En effet, l’InMotion RS répond à vos besoins grâce à son design polyvalent et adaptable. Vous pouvez ainsi vivre une expérience de course similaire à celle d’une voiture de sport ou vous attaquer à des terrains difficiles en tout-terrain.

Avec son design unique et ses caractéristiques révolutionnaires, cette trottinette électrique impressionnera et dépassera toutes les attentes. Elle offre une expérience de conduite exceptionnelle.

Trottinette électrique InMotion RS : un confort et performance inégalés

Outre son système de transformation innovant, cette trottinette électrique se distingue par sa suspension en forme de C et ses 11 niveaux d’amortissement hydraulique réglables. Ces derniers permettent de personnaliser l’expérience de conduite et d’optimiser le confort et les performances de la trottinette. De plus, le débattement de 26 mm offre une absorption exceptionnelle des chocs. Cela se traduit par une conduite plus douce et plus agréable.

Côté mécanique, l’InMotioon RS est équipée de deux moteurs de 2 000 W. Elle peut atteindre une puissance de pointe de 8 400 W. Cette puissance lui permet d’atteindre une vitesse de pointe impressionnante de 110 km/h. Ce qui constitue une vitesse supérieure à celle de beaucoup d’autres e-scooters dans sa gamme de prix. En outre, il peut accélérer de 0 à 30,0 mph en un clin d’œil et gravir sans effort une pente de 50 %. Cela démontre sa puissance et ses performances exceptionnelles.

L’InMotion RS comprend une batterie robuste de 72 V 40 Ah contenant 21 700 cellules. De fait, les utilisateurs peuvent parcourir une distance impressionnante de 120 à 160 km en une seule charge. En outre, le système de gestion de la batterie (BMS) et la double capacité de charge garantissent une alimentation fiable du vélo.