[PROMO] – Enflammez vos soirées avec l’enceinte Ibiza KARAHOME-BK

Amateurs de karaoké, préparez-vous à élever vos soirées à un niveau épique avec l’Ibiza KARAHOME-BK, une enceinte karaoké lumineuse sur batterie, accompagnée de deux micros sans fil. Transformez chaque instant en un spectacle mémorable, où la passion du chant rencontre la liberté de la mobilité.

Découvrez l’Ibiza KARAHOME-BK

Technologie sans fil

Finis les systèmes karaoké complexes. Avec le KARAHOME-BK, plongez directement dans l’univers du karaoké en le connectant facilement via Bluetooth à votre smartphone, tablette, PC ou télévision connectée. En famille ou entre amis, vivez des moments de passion pour le chant sans tracas.

Polyvalence et ambiance lumineuse

Doté de multiples connexions (Bluetooth, USB, MicroSD, AUX et Coax), le KARAHOME-BK offre une connectivité sans limites. Créez l’ambiance parfaite avec plusieurs effets lumineux et explorez 5 effets de voix uniques. De plus, l’enceinte élégante se fond parfaitement dans n’importe quel décor.

Une enceinte inéluctable

Laissez-vous séduire par la mobilité de l’Ibiza KARAHOME-BK. Avec une autonomie de 5-6 heures, emportez l’ambiance karaoké partout où vous allez. Retirez les micros, éteignez les effets lumineux, et vous avez une enceinte sophistiquée prête à trôner dans votre maison ou votre jardin.

Offre exclusive : 19% de réduction sur l’enceinte karaoké Ibiza

Profitez dès maintenant de cette offre exceptionnelle de 19% de réduction, et obtenez le Karaoké Ibiza KARAHOME-BK à seulement 79,99 euros au lieu de 99,00 euros. Transformez vos rassemblements en moments inoubliables de musique et de divertissement!

Les raisons captivantes d’adopter une enceinte karaoké lumineuse

Créez une ambiance magique

Les jeux de lumière dynamiques ajoutent une dimension visuelle captivante à vos performances musicales. Cette enceinte vous crée une ambiance magique et festive. Que ce soit pour une fête à la maison, un anniversaire ou une soirée entre amis, l’éclat lumineux de l’enceinte karaoké apporte une touche d’énergie supplémentaire à chaque moment.

Liberté de divertissement

Avec une enceinte karaoké lumineuse sur batterie, profitez de la liberté de divertissement où bon vous semble. Que vous chantiez dans le salon, le jardin ou lors d’un pique-nique, une enceinte karaoké offre une expérience immersive, sans contrainte de câbles. Offrez-vous une mobilité ultime et créez des souvenirs musicaux où que vous alliez.