House of the Dragon : découvrez une scène inédite qui révèle un moment crucial !

Coupée au montage, une scène inédite de la série House of the Dragon apporte plus d’éclaircissement sur les motivations des personnages dans les derniers épisodes. Découvrez son contenu.

Le showrunner de House of the Dragon, Ryan Condal, a montré une scène supprimée du final de la saison 1. La convention officielle des fans de Game of Thrones qui s’est tenue à Los Angeles ce week-end a surpris tout le monde.

D’où vient cette scène inédite de House of the Dragon ?

Cette scène révélatrice montre une brève mais émouvante conversation entre la princesse Rhaenys Targaryen, interprétée par Eve Best, et sa petite-fille Lady Baela Targaryen jouée par Bethany Antonia. Cette scène met en évidence un élément important qui manque à cette saison. Les moments passés en tête-à-tête entre ces personnages féminins.

Malheureusement, la vidéo n’est plus accessible actuellement.

baela and rhaenys targaryen deleted scene, episode 10.https://t.co/crwMppfkZU — 💭 (@thinktheblacks) December 10, 2022

Pourquoi Rhaenrya et Alicent sont en froid tout au long de cette saison ?

Si l’éloignement d’Alicent Hightower (Emily Carey, Olivia Cooke) et de la princesse Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock, Emma D’Arcy) est si dévastateur, c’est en partie à cause des rares moments dont nous sommes témoins entre les jeunes filles dans leur jeunesse. Avant que les pressions de leur société patriarcale n’interfèrent dans leur relation, Rhaenrya et Alicent sont les meilleures amies. La production a fait un super travail montrant cette relation très fusionnelle jusqu’à ce que tout bascule depuis l’annonce des fiançailles d’Alicent avec le roi Viserys I, joué par Paddy Considine. De son côté, Rhaenrya avait menti à Alicent lorsqu’elle avait couché avec Ser Criston Cole (Fabien Frankel). Une scène qui nous permet de comprendre la suite de l’histoire.

Que montre cette scène inédite de House of the Dragon ?

Cette scène inédite supprimée dans House of the Dragon, nous a permis de revoir Rhaenys et Alicent ensemble de nouveau. En effet, la deuxième épouse du roi tente de séduire la reine pour maintenir sa famille au pouvoir. Cela a permis aux réalisateurs de jouer avec le sentiment des spectateurs. En effet, la scène montre le choix de Rhaenys de s’en fuir que de se venger.

Cette altercation entre Baela et Rhaenys a également été supprimée de la scène. Nous pouvons voir une jeune femme qui a bien grandit avec de forte caractère tout comme ses mères. Un sentiment de fierté parcourt Rhaenys à ce moment, mis en avant par le réalisateur.

Du traumatisme à la lueur d’espoir, des scènes plus que touchantes

Durant le showrunner, les fans de Game of the Thrones : The House of the Dragon ont pu découvrir trois scènes d’accouchement des plus traumatisants. La série s’est concentrée davantage sur l’atrocité du patriarcat envers les femmes. Toutefois, nous pouvons retrouver ce sentiment de réconfort lorsque chacune essaie de se soutenir et se remonter le moral. Même lorsqu’elles ne sont pas toujours en accord, ces femmes restent résilientes et compassionnelles. La série a fait un excellent travail jusqu’à présent en nous montrant à quel point ces femmes peuvent être fortes et impitoyables avec un côté émotionnel et complexe à la fois.