Honor lance la Watch 5 Ultra équipée de DeepSeek AI et d’une autonomie impressionnante !

Honor a récemment dévoilé sa dernière innovation, la Watch 5 Ultra. On peut dire que c’est un modèle haut de gamme de smartwatch qui allie élégance et technologie de pointe.

Fabriquée avec un alliage de titane de qualité aéronautique, ses fonctionnalités avancées en matière de santé et d’intelligence artificielle sont aussi des atouts. Mais pour vous en dire plus à ce sujet, voici comment on vous la décrit.

L’Honor Watch 5 Ultra, une smartwatch certifiée fiable

Avec trois modèles disponibles Cuir brun, Titane et Fluoroélastomère noir l’Honor Watch 5 Ultra promet une durabilité exceptionnelle tout en conservant un design raffiné comme son prédécesseur.

C’est la première smartwatch à obtenir une certification de fiabilité cinq étoiles de SGS. Cela atteste de sa résistance aux chocs, à la corrosion et aux rayures. Cette reconnaissance souligne l’engagement de la marque envers la qualité et la durabilité de ses produits. Ce sont des caractéristiques essentielles pour les utilisateurs.

Un écran AMOLED très clair

Par la suite, dotée d’un écran AMOLED circulaire de 1,5 pouce, les modèles de la série Honor Watch 5 Ultra offrent une résolution de 466×466 pixels. Puis, la densité de pixels est de 310 PPI.

Sinon, protégé par un verre en cristal de saphir d’une dureté de Mohs 9, son écran résiste aux rayures tout en garantissant une clarté optimale, même en plein soleil. Le cadre octogonal inspiré des hublots de vaisseaux spatiaux ajoute une touche d’originalité à son esthétique.

Honor Watch 5 Ultra, une smartwatch avec IA intégrée

Pour suivre, c’est actuellement tendance que les nouveaux modèles de smartwatch soient pourvus d’une IA et l’Honor Watch 5 Ultra ne déroge pas à la règle. Elle fonctionne sur la plateforme MagicOS d’Honor, intégrant le modèle d’IA DeepSeek.

Ce système, associé au Tri-Chip Smart Control exclusif, optimise les performances et la gestion de l’énergie de l’appareil. L’assistant d’IA YOYO permet des réponses contextuelles en temps réel. Et des rappels intelligents vous sont notifiés ainsi que des informations sur votre santé.

Une montre connectée pourvue de bons capteurs

Ensuite, Honor a équipé la Watch 5 Ultra d’une gamme complète de capteurs. Cela inclut un ECG, un moniteur de fréquence cardiaque, un accéléromètre et un gyroscope. On a aussi un baromètre, des capteurs de lumière ambiante et géomagnétiques.

Ces fonctionnalités avancées permettent un suivi précis de la santé, avec des outils pour le dépistage des arrêts cardiaques soudains et l’évaluation du risque cardiovasculaire.

Sport et aventure : 105 modes à explorer

Sinon, ses options ne se limitent pas à la santé. Cette smartwatch est également conçue pour les amateurs de sport. Avec 105 modes sportifs, y compris des options uniques comme le saut à l’élastique et le gateball.

En fait, cette montre s’adapte à tous les styles de vie. De plus, son mode professionnel de plongée en apnée, certifié jusqu’à 40 mètres, en fait un compagnon idéal pour les aventuriers aquatiques.

Autonomie impressionnante et connectivité

Enfin, ce modèle dure jusqu’à 15 jours sans eSIM, et 10 jours lorsqu’elle est associée à un téléphone Honor utilisant l’eSIM. En mode eSIM complet, l’autonomie est de 3 jours. La montre prend également en charge la recharge sans fil, ajoutant à sa commodité.

Prix et disponibilité

Les prix de cette montre en Chine sont compétitifs : 1 999 yuans (233,46 €) pour le modèle noir, 2 299 yuans (269,12 €) pour le modèle marron, et 2 899 yuans (~338,73 €) pour le modèle en titane. La smartwatch est désormais disponible à l’achat sur les canaux officiels d’Honor, offrant aux consommateurs une option de luxe à un prix abordable.

